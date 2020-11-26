.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции McDonald's привлекательны с точки зрения стабильности выплат и регулярного повышения дивидендов - Sberbank CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 ноября 2020 года 16:40
Акции McDonald's привлекательны с точки зрения стабильности выплат и регулярного повышения дивидендов - Sberbank CIB
McDonald's Corp. - одна из наиболее привлекательных компаний с точки зрения стабильности выплат и регулярного повышения дивидендов, говорится в комментарии Sberbank CIB. Компания 45 лет подряд повышает дивидендные выплаты и через пять лет может войти в список 29 американских компаний, которые повышают дивиденды более 50 лет подряд. McDonald's выплачивает дивиденды ежеквартально, а годовая дивидендная доходность составляет 2,3%, отмечают аналитики инвестбанка. Также эксперты подчеркивают, что McDonald's - самый дорогостоящий в мире бренд среди сетей ресторанов быстрого питания. Доля McDonald's на мировом рынке фастфуда превышает 20%, а количество ресторанов в более 100 странах мира составляет около 39 тыс. "Компания делает ставку на лояльность. До конца 2021 года McDonald's запустит приложение MyMcDonald's с программой лояльности и индивидуальными предложениями в шести странах (в России программа лояльности с кэшбэком работает уже с августа в приложении McDonald's). Также сеть ресторанов быстрого питания планирует привлечь вегетарианцев. McDonald's расширит свое меню бургерами с растительным "мясом" McPlant и испытает их на нескольких рынках в 2021 году", - отмечают аналитики Sberbank CIB. McDonald's представила стратегию развития до 2022 года. На фоне роста спроса на доставку еды McDonald's будет открывать фабрики-кухни, ориентированные только на доставку, и развивать сегмент "МакАвто". Также компания обновит дизайн упаковок для своих продуктов. Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают справедливую стоимость McDonald's на уровне 18,1 тыс. руб. за акцию (по курсу 25 ноября), что предполагает потенциал роста на 9% в ближайшие 12 месяцев. С 24 августа акции компании начали торговаться на Московской бирже. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-MCDONALD'S-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
27 ноября 2020 года 10:24
Вероятная коррекция цен на нефть представит возможность увеличить позиции в акциях нефтяных компаний - ВТБ Мои Инвестиции
Вероятная коррекция цен на нефть представит инвесторам возможность увеличить позиции в акциях российских нефтяных компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы 26 ноября открыли торговую идею на продажу Brent с целью снижения примерно на 10%. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на... читать дальше
.27 ноября 2020 года 10:13
Рубль, вероятно, останется около отметки 75,7 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Российская валюта, видимо, удержится около 75,7 руб./$1 в пятницу, но сохраняются краткосрочные риски ее ослабления, считают эксперты Sberbank CIB. Многие готовы покупать... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:56
Отечественный фондовый рынок откроет торговую сессию в пятницу на нейтральной территории, считают аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:53
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 3130-3150 пунктов, перейдя затем к консолидации на смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в рамках диапазона 3130-3150 пунктов. В качестве... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:48
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика: - В еврозоне выйдет индекс экономической уверенности, во Франции - данные по инфляции за ноябрь и уточнённая оценка ВВП за 3К20; - Китай опубликует статистику... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:32
Российский рынок акций начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого снижения, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Как говорится в комментарии компании, внешний фон складывается утром в пятницу слабо негативный: в символическом минусе находятся американские фьючерсы,... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:21
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:00
Индекс Мосбиржи на текущем внешнем фоне может начать торговую сессию в пятницу нейтрально, говорится в комментарии BCS Express. "В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225-3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы... читать дальше
.26 ноября 2020 года 18:51
Текущий год выдался тяжелым для российского фондового рынка, так как экономика столкнулась с последствиями коронавируса, которые остаются актуальными до сих пор, говорится в аналитическом материале BCS Express. При этом снижение рынка и влияние COVID-19 не было однородным - часть компаний... читать дальше
.26 ноября 2020 года 18:13
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевым ориентиром 1,09 руб. за штуку на сентябрь 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Отчет "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев отразил высокую динамику операционных и финансовых показателей, - отмечает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.