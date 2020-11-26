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26 ноября 2020 года 14:12
Рубль еще сохраняет потенциал для умеренного укрепления - МКБ
Потенциал для умеренного укрепления рубля еще сохраняется, говорится в комментарии управляющего активами МКБ Инвестиции Михаила Поддубского. В ближайшие месяцы эксперт допускает снижение валютной пары в район 72-75 руб./долл. при сохранении цен на нефть на уровне не ниже текущих, а также при условии отсутствия внешнего негатива. На взгляд эксперта, в последние недели на внутреннем валютном рынке наблюдается тенденция к укреплению российской валюты, и пара доллар/рубль опустилась с отметок выше 80 руб./долл. в первых числах ноября до текущих 75-76 руб./долл. На глобальном валютном рынке доллар в последние дни умеренно слабеет против большинства конкурентов - для примера, пара евро/доллар превысила отметку в 1,19 долл. и торгуется на максимальных за последние три месяца уровнях. По мнению Поддубского, общая слабость доллара на FX и рост интереса к валютам развивающихся стран обусловлены несколькими факторами: - Ожидания стимулирующей фискальной политики в США, усилившиеся на фоне роста вероятности утверждения экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на пост министра финансов США. - Позитив в разработке вакцин от коронавируса, позволяющий ожидать более высокую деловую активность в следующем году и оказывающий поддержку наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений сегментам рынка. - Уход неопределенности на глобальных рынках в связи с состоявшимися президентскими выборами в Штатах и выборами в обе палаты американского Конгресса. "При ценах на нефть на уровне не ниже 45 долл./барр. и текущем уровне макропоказателей, согласно нашей модели, равновесный курс пары доллар/рубль расположен ниже отметки в 75 рублей за доллар, - отмечает эксперт банка. - Следовательно, несмотря на умеренное укрепление российской валюты в последние дни, рубль по-прежнему несколько недооценен, однако масштаб этой недооценки не столь значительный, каким был, например, еще месяц назад". Четвертый квартал в РФ традиционно отмечен сезонно сильным счетом текущих операций, подчеркивает Поддубский. По прогнозам эксперта, при сценарии сохранения цен на нефть до конца года на уровне не ниже текущих, а также отсутствия внешнего негатива - например, оттока капитала с развивающихся рынков или реализации санкционных рисков, есть основания для ожидания продолжения плавного умеренного укрепления рубля. При таком сценарии развития событий в ближайшие месяцы аналитик МКБ допускает снижение пары доллар/рубль в район 72-75 руб./долл. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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