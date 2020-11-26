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26 ноября 2020 года 13:44
Финпоказатели за ноябрь говорят о сильных рыночных позициях X5 Retail Group - Газпромбанк
Финансовые показатели за ноябрь, а также высокие ожидания на 4К20 говорят о сильных рыночных позициях компании X5 Retail Group, которая продолжает выигрывать от пандемии, отмечается в обзоре Газпромбанка. По данным гендиректора торговой сети "Пятерочка" Сергея Гончарова, рост сопоставимых (LfL) продаж в магазинах у дома ("Пятерочка") в ноябре составляет 9% г/г и может достичь 12-13% г/г в декабре. EBITDA рентабельность X5 Retail по итогам 4К20 будет выше аналогичного прошлогоднего показателя, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Для сравнения, рост сопоставимых продаж в магазинах у дома составил 8,5% г/г в 3К20, а в 4К19 EBITDA рентабельность по Группе составила 7,0%. По словам С. Гончарова, магазины "Пятерочка" продолжают перетягивать покупателей из неорганизованной розницы, а также из ресторанов и кафе. Сильные данные за ноябрь, а также высокие ожидания на 4К20 говорят о сильных рыночных позициях ретейлера, который продолжает выигрывать от пандемии. Акции Х5 существенно скорректировались за последний месяц в отсутствие негативных новостей. Мы ожидаем позитивной реакции рынка на данные новости", - отмечает аналитик банка Марат Ибрагимов. Также аналитик Газпромбанка обратил внимание на открытие ритейлером первого магазина без персонала с полностью автоматизированной системой покупок. "Пока этот формат находится в тестовом режиме - непонятна экономика таких магазинов с учетом всех дополнительных расходов и капитальных трат. Тем не менее, учитывая тот факт, что расходы на персонал являются второй по величине статьей операционных расходов, мы полагаем, что после масштабирования проекта такие магазины покажут хорошую операционную рентабельность", - пишет Ибрагимов.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-X5-АНАЛИТИКА
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