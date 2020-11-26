Валютный курс на конец текущего года, скорее всего, составит 75 руб./$1 - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что валютный курс на конец текущего года, скорее всего, составит 75 руб./$1 , прогноз по нефти марки Brent на конец года - $50/барр., отмечается в обзоре инвесткомпании.

Рубль значительно отстает от динамики нефти (как минимум, на 10-11%), и, в отличие от долговых обязательств, это отражается на динамике российских акций как в локальной, так и в твердой валюте, указывают эксперты ITI Capital. Хотя все активы несут санкционные риски, они малореализуемы в этом году.

"Судя по межбанковским ставкам, ситуация с валютной ликвидностью более чем благоприятна, традиционное давление ввиду выплат по внешним обязательствам будет ограниченным при выплате долговых обязательств, объем которых составит чуть более $1 млрд исходя из чистых выплат по фактическому корпоративным долгу, так как согласно публикуемым данным на сайте ЦБ, доля внутригруппового финансирования может составить 60%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Данный объем месячного финансирования - максимальный с начала года. Объем выплат банковского сектора составит чуть больше $0,5 млрд. Общая сумма выплат может достичь $1,6 млрд, полагают эксперты.

Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в четвертом квартале 2020 г. могут составить до $21,6 млрд, из них 60% приходится на декабрь (на 31% больше, чем годом ранее), в первом квартале 2021 г. - до $11,8 млрд (на 3% больше, чем годом ранее), полагают в ITI Capital. С начала года размер внешней задолженности страны сократился на $30,3 млрд, главным образом за счет уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.