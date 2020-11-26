Рубль удержит позиции в районе 75,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Рубль, скорее всего, удержит в четверг позиции в районе 75,5 руб./$1, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Покупкам в национальной валюте в четверг вновь способствует ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается восходящая динамика, позволившая ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район $49 за баррель, отмечает эксперт ПСБ. Также поддержку рублю окажет умеренное укрепление валют развивающихся стран.

"Несмотря на это, мы не ожидаем существенного подъема рубля в рамках сессии в четверг. Так, в начале торгов он перейдет к консолидации по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,5 руб./$1, - пишет Зварич. - В дальнейшем отсутствие торгов в США приведет к пониженной активности игроков, что скажется на волатильности. В результате на фоне нехватки идей для направленного движения американская валюта перейдет в боковое движение у достигнутых уровней".

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