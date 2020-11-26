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26 ноября 2020 года 09:38
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут банк "Санкт-Петербург", ЕЦБ и выходной день в США: - Банк "Санкт-Петербург" представит результаты за 3К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию; - ЕЦБ опубликует протокол октябрьского заседания; - В США отмечают День благодарения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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26 ноября 2020 года 13:44
Финансовые показатели за ноябрь, а также высокие ожидания на 4К20 говорят о сильных рыночных позициях компании X5 Retail Group, которая продолжает выигрывать от пандемии, отмечается в обзоре Газпромбанка. По данным гендиректора торговой сети "Пятерочка" Сергея Гончарова, рост сопоставимых (LfL)... читать дальше
.26 ноября 2020 года 13:16
Индекс S&P500 обладает потенциалом для обновления максимумов, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. По итогам торгов 25 ноября индекс S&P 500 снизился на 0,16% к концу сессии, остановившись на отметке 3629,68, констатирует эксперт. Отсутствие распродаж перед выходным... читать дальше
.26 ноября 2020 года 12:37
Российский рынок акций на фоне массовых сокращений и ограничений дивидендных выплат по всему миру, помимо фундаментальной недооцененности, сохраняет и высокую дивидендную привлекательность, говорится в обзоре ITI Capital. Как подчеркивают аналитики инвесткомпании, в отличие от 2019 г., российский... читать дальше
.26 ноября 2020 года 10:19
Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" рекомендуют инвесторам снизить риски по портфелям в преддверии заседания ФРС 16 декабря, говорится в комментарии инвестбанка. Недавнее "ралли" на рынке акций и ожидания инвестбанков в отношении вероятной новой политики Федрезерва, по мнению экспертов, говорят о том,... читать дальше
.26 ноября 2020 года 10:08
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в четверг в диапазоне $48-49 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Значительных изменений на рынке нефти в четверг не ожидается. Как считают аналитики Sberbank CIB, котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в... читать дальше
.26 ноября 2020 года 09:55
Российский рынок акций откроет торговую сессию в четверг ростом на 0,75%, считают аналитики инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей... читать дальше
.26 ноября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
.26 ноября 2020 года 09:01
Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи расположены в районе исторических максимумов 3225-3245 пунктов, но достигнуть их в ближайшие дни будет сложно, учитывая накопленную перекупленность, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Амплитуда колебаний на мировых рынках в четверг может быть... читать дальше
.25 ноября 2020 года 16:39
Акции General Motors Co. (GM) могут стать хорошей ставкой на восстановление мировой экономики после пандемии и рост спроса на электромобили компании, считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в аналитическом материале, General Motors выигрывает от восстановления мировой экономики после... читать дальше
.25 ноября 2020 года 15:27
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 3610-3650 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. Во вторник индекс широкого рынка уверенно вышел из фигуры "треугольник", что... читать дальше
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