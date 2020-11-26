Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225-3245 пунктов - BCS Express

Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи расположены в районе исторических максимумов 3225-3245 пунктов, но достигнуть их в ближайшие дни будет сложно, учитывая накопленную перекупленность, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Амплитуда колебаний на мировых рынках в четверг может быть пониженной. Активность упадет на фоне выходного дня в США (в связи с празднованием Дня Благодарения торги на американских биржах не проводятся). А в пятницу за океаном будет укороченная сессия, так что обороты вновь будут невысокими, отмечает аналитик.

Текущие уровни по нефти, полагает Карпунин, могут обеспечить сохранение более устойчивой динамики акций нефтяного и банковских секторов. "В среду лучше остальных выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (+4%). Пространство для подъема к следующей области сопротивления на 5500-5600 руб. в бумагах еще сохраняется. То же самое относится и к акциям "Газпром нефти" и "Татнефти", - пишет аналитик.

Российский рынок акций в среду продолжил поступательное движение наверх, отмечает Карпунин. Индекс Мосбиржи переписал максимальные отметки с февраля этого года на растущих оборотах. Объемы торгов подскочили до 139 млрд руб.

Локомотивами роста по-прежнему выступают две самых тяжеловесных отрасли, указывает эксперт: нефтегазовый и финансовый сектора. Общим трендом также является повышенный спрос именно на наиболее ликвидные бумаги - это признак притока иностранного капитала. Так, соотношение индекса "голубых фишек" и индекса акций компаний средней и малой капитализации постепенно растет.

Российский рынок акций в среду выглядел существенно лучше других ключевых мировых фондовых площадок, включая развивающиеся страны.

Оптимизм на биржевых площадках в целом обусловлен прежними факторами, считает Карпунин: это ожидания восстановления глобальной экономики благодаря решению проблемы пандемии из-за массовой вакцинации, а также сохранение ультрамягкой монетарной политики мировых центробанков.

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