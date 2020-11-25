Планируемая реформа институтов развития позитивна для евробондов ГТЛК - Газпромбанк

Планируемая реформа институтов развития позитивна для евробондов ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в связи с вероятным повышением системной значимости и усилением ключевого инвестиционного аспекта компании, считают аналитики Газпромбанка.

"Вероятная реформа институтов развития предполагает создание на базе ГТЛК и ВЭБ-лизинга Единой лизинговой компании, что, по сути, консолидирует все государственные ресурсы в сфере лизинга (кроме сегмента АПК), - отмечают эксперты банка Андрей Клапко и Владислав Данилов. - Данное развитие позитивно для еврооблигаций ГТЛК, которые остаются сравнительно высокодоходным инструментом и торгуются с повышенной премией к ВЭБ.РФ. В этом контексте интересно выглядят спреды GTLKOA 24-VEB 23 и GTLKOA 25-VEB 25 с потенциалом сужения примерно на 40-50 б.п."

Объединенная компания, по мнению аналитиков Газпромбанка, может со временем получить расширенные меры господдержки, что может стать основанием для повышения ее рейтингов.

"YTM длинных выпусков ГТЛК находится в диапазоне 3,5-4,5%, что сохраняет для них статус самых доходных среди старших выпусков государственного сегмента финансового сектора. Спред длинных выпусков ГТЛК к кривой ВЭБ.РФ составляет ~150 б.п. против ~100 б.п. в начале года. С учетом вероятного роста системной значимости ГТЛК после реформ институтов развития текущий спред ее еврооблигаций, на наш взгляд, имеет потенциал к сужению", - пишут Клапко и Данилов в обзоре банка.

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