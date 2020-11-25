Акции GM - ставка на восстановление экономики и рост спроса на электромобили - Sberbank CIB

Акции General Motors Co. (GM) могут стать хорошей ставкой на восстановление мировой экономики после пандемии и рост спроса на электромобили компании, считают аналитики Sberbank CIB.

Как говорится в аналитическом материале, General Motors выигрывает от восстановления мировой экономики после пандемии, а успешные испытания нескольких вакцин от коронавируса могут ускорить это восстановление. Вместе со снятием ограничений в среднесрочном периоде возрастёт и спрос на новые автомобили.

Кроме того, увеличение спроса на электромобили поддержит операционные показатели GM в долгосрочном периоде, полагают в Sberbank CIB.

"Новая стратегия GM, представленная 23 ноября, нацелена на увеличение продаж электромобилей. В течение 5 лет инвестиции в их разработку составят $27 млрд, что на 35% больше прежнего плана. В те же сроки планируется в 3 раза увеличить количество быстрых зарядных станций сети GM в США, которые будут на 100% обеспечены возобновляемыми источниками энергии", - отмечают в Sberbank CIB.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, планы компании согласуются с политикой Джо Байдена, который называет одним из приоритетов развитие сферы электромобилей, а также снижение выбросов в атмосферу. В понедельник GM заявила, что прекращает поддерживать позицию администрации Дональда Трампа в споре с Калифорнией по поводу ограничений выбросов внутри штата.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость GM составляет 3800 руб. за акцию (по курсу на 24 ноября), что предполагает потенциал роста на 9% в ближайшие 12 месяцев, указывают в Sberbank CIB.

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