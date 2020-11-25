ITI Capital ожидает фиксацию прибыли на рынке акций США в преддверии длинных выходных

Инвесторы на рынке акций США, вероятно, будут фиксировать в среду прибыль в преддверии длинных выходных из-за Дня благодарения в четверг и короткой пятницы, говорится в комментарии ITI Capital.

Dow Jones во вторник впервые закрылся выше 30000 пунктов, продлив охватившую восемь месяцев серию роста, констатируют аналитики. Индекс "голубых фишек" поднялся на 1,5%, до 30046,24 пункта, что на 64% выше мартовских минимумов; по итогам месяца рост может стать максимальным с 1987 г.

Рост во вторник в значительной степени был обусловлен удорожанием акций нефтегазовых компаний (в частности, Apache Corp., TechniPFMC plc, BP plc, Exxon Mobil, US O&G ETF XLE) благодаря нефти Brent, стоимость которой приближается к $50 за баррель, цели специалистов ITI Capital на конец года. Также в плюсе оказались авиатранспорт (в частности, авиакомпания Delta Air Lines) и банковский сектор (в том числе Citigroup Inc.). Активно растут недооцененные акции.

"Несмотря на активный рост, потенциал высок, так как разрыв в динамике между циклическими и недооцененными акциями сократился с 45% до 33% . Dow Jones с начала года вырос всего на 5,3%, S&P 500 - на 12,5%, Nasdaq Composite - на 34%. Компании секторов, которые значительно пострадали от пандемии - авиационный сектор, офлайн-ритейл и гостиничный бизнес - по-прежнему отстают от рынка", - отмечают эксперты ITI Capital.

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