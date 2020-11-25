Достигнутые ценовые уровни по Brent представляются неустойчивыми - BCS Express

Нефтяные котировки сформировали импульс роста к $48 за баррель Brent, однако достигнутые уровни представляются неустойчивыми, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

Нефтяные котировки во вторник ускорили рост на фоне благоприятного общерыночного сентимента, вызванного политическими событиями. Дональд Трамп признал победу Байдена на выборах и запустил процедуру передачи власти. Активность покупателей выросла и нефтяные котировки сформировали импульс роста к $48 за баррель Brent, напоминает Галактионов.

Эксперт отметил, что во вторник ценовая структура нефтяного рынка вернулась к состоянию бэквордации - дальние фьючерсы торгуются ниже, чем ближние. Такой структуры практически не наблюдалось после обрушения цен в марте 2020 г. Бэквордация считается нормальным состоянием рынка, при котором у нефтетрейдеров нет мотивации придерживать поставки, поскольку будущие цены ниже, чем текущие. При этом мировые запасы нефти имеют тенденцию к снижению.

Аналитик BCS Express также указывает, что с начала ноября кривая фьючерсов Brent поднялась на $6-10 за баррель. Во вторник впервые с марта наблюдалась ситуация, когда все фьючерсы с поставками от двух месяцев до года торговались ниже ближайших контрактов. С начала месяца ближний фьючерс вырос на 26%, контракт с поставкой через полгода прибавил 19,5%, с поставкой через год - 14,5%.

Поздно вечером во вторник была опубликована статистика от Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,8 млн баррелей по сравнению с прогнозируемыми 126 000 баррелей. Запасы на терминале в Кушинге упали на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей (прогноз +614 000), запасы дистиллятов снизились на 1,8 млн баррелей (прогноз -1,6 млн). Импорт нефти вырос на 237 000 б/с.

"Данные статистики можно оценить как умеренно негативные, однако для перелома сентимента этого не хватило. Сегодня с утра котировки продолжают расти и следующей целью может выступить зона в районе $50 за баррель Brent. Драйвером на этой неделе могут стать предварительные позитивные новости от альянса ОПЕК+, члены которого соберутся 30 ноября, чтобы обсудить уровень сокращения добычи в I полугодии 2021 г. Аналитики банков Barclays и Goldman Sachs на этой неделе высказали мнение, что ОПЕК+ могут продлить действующие квоты на I квартал 2021 г.", - отмечает Галактионов.

Достигнутые высокие ценовые уровни по Brent, на взгляд эксперта, могут оказаться неустойчивыми. Несмотря на позитивный информационный поток, ограничения из-за эпидемии COVID-19 остаются в силе и с большой вероятностью в том или ином виде сохранятся в первые месяцы 2021 г.

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