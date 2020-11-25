Рубль может подорожать до 75 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль может подорожать до 75 руб./$1 и закрепиться на данном уровне при условии улучшения глобального фона, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Благодаря поддержке экспортеров, которые могут в первой половине торгов в среду продавать большие объёмы валюты для уплаты НДПИ, рубль может протестировать отметку 75 руб./$1 и закрепиться на этом уровне, если глобальный фон продолжит улучшаться, полагают эксперты Sberbank CIB.

Аналитики также считают, что котировки нефти марки Brent в среду стабилизируются около $48 за баррель. Росту цен, вероятно, помешают неоднозначные данные по товарным запасам нефти в США, а также американская макростатистика, которая выйдет во второй половине среды.

Спрос на госбумаги развивающихся стран в локальных валютах в целом стабилен, их доходности утром в среду снижаются на 1-2 б.п. Активность на рынке рублёвых облигаций остается низкой, и их доходность, скорее всего, останется вблизи текущих уровней при отсутствии важных новостей, способных изменить ситуацию, отмечают аналитики Sberbank CIB.

Умеренный внешний оптимизм, по мнению специалистов Sberbank CIB, может привести к консолидации российского рынка акций вблизи уровней закрытия вторника. При этом потенциал роста сохраняется.

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