Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "ЛУКОЙЛ" и макростатистика:

- "ЛУКОЙЛ" проведёт телефонную конференцию, посвящённую опубликованным во вторник финансовым результатам;

- В РФ выйдут данные по недельной инфляции;

- В США насыщенный календарь макростатистики: будут опубликованы данные по ВВП, безработице, запасам в оптовой торговле, заказам на товары длительного пользования, продажам новых домов. Также выйдет протокол последнего заседания ФРС США.

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