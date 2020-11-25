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25 ноября 2020 года 10:07
Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "ЛУКОЙЛ" и макростатистика: - "ЛУКОЙЛ" проведёт телефонную конференцию, посвящённую опубликованным во вторник финансовым результатам; - В РФ выйдут данные по недельной инфляции; - В США насыщенный календарь макростатистики: будут опубликованы данные по ВВП, безработице, запасам в оптовой торговле, заказам на товары длительного пользования, продажам новых домов. Также выйдет протокол последнего заседания ФРС США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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25 ноября 2020 года 14:18
Шансы на итоговое повышение рынка акций в среду сравнительно высокие, целевой уровень закрытия торгов для индекса Мосбиржи составляет 3075-3125 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Московской биржи в среду растет в рамках динамики американских... читать дальше
.25 ноября 2020 года 13:32
Дивиденды НК "ЛУКОЙЛ" за 2020 год могут составить 350 руб./акцию (7%), что выводит компанию в лидеры сектора по доходности, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка рекомендуют акции "ЛУКОЙЛА" к покупке с таргетом в 6435 руб./акцию. Эксперты банка отмечают, что за счет эффекта... читать дальше
.25 ноября 2020 года 12:08
Спрос на рисковые активы и ротация из так называемых локдаун-бумаг продолжается, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Поводов для оптимизма становится все больше: еще одна вакцина доказала свою эффективность, согласие Трампа передать власть Байдену устраняет опасения по поводу... читать дальше
.25 ноября 2020 года 11:47
Инвесторы на рынке акций США, вероятно, будут фиксировать в среду прибыль в преддверии длинных выходных из-за Дня благодарения в четверг и короткой пятницы, говорится в комментарии ITI Capital. Dow Jones во вторник впервые закрылся выше 30000 пунктов, продлив охватившую восемь месяцев серию роста,... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:40
Рубль может подорожать до 75 руб./$1 и закрепиться на данном уровне при условии улучшения глобального фона, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Благодаря поддержке экспортеров, которые могут в первой половине торгов в среду продавать большие объёмы валюты для уплаты НДПИ, рубль может... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:40
Снижение волатильности на рынке акций США (Индекс VIX) до пост-пандемического минимума сигнализирует о том, что обеспокоенность инвесторов слабеет, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". "Напоминаем, что рынки растут, когда есть "стена беспокойства". Однако, когда она будет... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:17
Благодаря благоприятному внешнему фону индекс Мосбиржи в течение торгов среды способен преодолеть отметку в 3100 пунктов, закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Аналитик банка Роман Антонов считает, что к середине текущей недели мировые... читать дальше
.25 ноября 2020 года 09:44
Индекс Мосбиржи имеет шансы на закрепление над сопротивлением в 3080 пунктов и обозначения следующей цели - исторических максимумов чуть выше 3200 пунктов, говорится в комментарии "Алор Брокер". Покупки во вторник в основном шли в "голубых фишках", что может являться свидетельством возобновления... читать дальше
.25 ноября 2020 года 09:35
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть продолжают повышаться в среду. читать дальше
.25 ноября 2020 года 09:30
Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3100-3110 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3100-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
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