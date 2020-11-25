Пара доллар/рубль в среду удержит позиции в районе 75,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов среды позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 75,5 руб./$1, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Перед открытием торгов на российском рынке в среду для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте, выступит динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, поднявшись в район 48 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле", - пишет Зварич.

По мнению эксперта, на данном фоне в начале торгов ожидается стабилизация рубля по отношению к основным мировым валютам, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 75,5 рубля.

"Сдержит дальнейшее укрепление национальной валюты желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, а также прохождение пика налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. В результате, даже в случае сохранения позитивного внешнего фона к концу дня доллар может попытаться отыграть часть потерь вторника и сделать шаг в сторону 76 рублей", - прогнозирует Зварич.

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