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25 ноября 2020 года 09:53
Пара доллар/рубль в среду удержит позиции в районе 75,5 руб./$1 - Промсвязьбанк
Стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов среды позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 75,5 руб./$1, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Перед открытием торгов на российском рынке в среду для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте, выступит динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, поднявшись в район 48 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле", - пишет Зварич. По мнению эксперта, на данном фоне в начале торгов ожидается стабилизация рубля по отношению к основным мировым валютам, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 75,5 рубля. "Сдержит дальнейшее укрепление национальной валюты желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, а также прохождение пика налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. В результате, даже в случае сохранения позитивного внешнего фона к концу дня доллар может попытаться отыграть часть потерь вторника и сделать шаг в сторону 76 рублей", - прогнозирует Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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