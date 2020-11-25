Индекс Мосбиржи имеет шансы на достижение отметки выше 3200 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи имеет шансы на закрепление над сопротивлением в 3080 пунктов и обозначения следующей цели - исторических максимумов чуть выше 3200 пунктов, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Покупки во вторник в основном шли в "голубых фишках", что может являться свидетельством возобновления притока средств иностранных инвесторов на российский рынок акций, отмечает главный аналитик Алексей Антонов.

Никаких информационных поводов для мощных покупок не было, просто ведущие биржевые индексы за счет "боковика" последних дней частично сняли накопившуюся перекупленность, коррекция не состоялась, и огромная финансовая ликвидность трансформировалась в очередную волну роста, обращает внимание специалист компании.

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