Котировки золота, вероятно, снизятся в диапазон $1750-1770 за унцию - BCS Express

Целевые ориентиры котировок золота сместились в сторону диапазона $1750-1770 за тройскую унцию, говорится в комментарии BCS Express.

"Во вторник продолжилась распродажа в золоте: инвесторы выходят из защитных активов. Стоимость тройской унции опустилась на 1,5% и в моменте падала до $1800, - отмечает эксперт Василий Карпунин. - В среду можем увидеть попытки оформить отскок на фоне слабого индекса доллара, однако, на мой взгляд, падение еще не закончилось. Целевые ориентиры сместились в сторону $1750-1770".

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