.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Важным драйвером роста акций РФ в настоящее время может стать спрос со стороны нерезидентов - BCS EXPRESS
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 ноября 2020 года 09:01
Важным драйвером роста акций РФ в настоящее время может стать спрос со стороны нерезидентов - BCS EXPRESS
Важным драйвером роста акций РФ в настоящее время может стать спрос со стороны нерезидентов, говорится в аналитическом материале BCS Express. Как сообщается в нем, спрос нерезидентов виден по опережающей динамике "голубых фишек" над вторым эшелоном и сохранению повышенных оборотов. Крупный капитал традиционно ориентируется на наиболее ликвидные инструменты. Причем спрос заметен именно в акциях, указывает эксперт Василий Карпунин. Рынок рублевых облигаций абсолютно стабилен. Опережающую динамику в среду могут вновь показать представители нефтегазового сектора, отмечает Карпунин. Стоимость барреля нефти в рублях с утра поднялась к уровню 3650 руб. - это на 18% выше среднего значения за последние 12 месяцев. Сохраняется потенциал для роста в бумагах "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти". В целом положительные ожидания сохраняются и по банковскому сектору, включая наиболее ликвидные бумаги Сбербанка и "Банк ВТБ". Уверенный подъем наблюдается в акциях "Аэрофлота". Среди отстающих сейчас находятся акции золотодобывающих компаний, указывает специалист BCS Express. Бумагам "Полюса" во вторник даже не помогли новости об обратном выкупе акций. На фоне локального отскока котировок золота в акции сектора может вернуться спекулятивный спрос, однако это будет кратковременное явление, так как пространство для дальнейшего снижения по золоту сохраняется. "Индекс Мосбиржи переписал максимальные значения за последние девять месяцев, и сейчас можно фактически говорить о том, что весь февральско-мартовский обвал из-за пандемии полностью выкуплен. Если прибавить к текущим уровням полученные дивиденды, то наш рынок уже находился бы около исторических максимумов, - отмечает Карпунин. - На вечерней сессии во вторник были достигнуты целевые ориентиры в 3100-3110 пунктов. И это не предел. При сохранении стабильного внешнего фона в среднесрочной перспективе есть шансы на движение к новым рекордным отметкам в области 3225-3245 пунктов". Внешний фон в среду складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия дневной сессии рынка акций РФ во вторник еще немного выросли. Азиатские площадки торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,4%, контракты по нефти марки Brent торгуются в плюсе на 1,3% и находятся около уровня $48,5. Причины глобального оптимизма остаются прежними, считает аналитик. Это позитивные ожидания от перспективы вакцинации населения, что спровоцирует стремительное восстановление мировой экономики и деловой активности в 2021 г. Все это накладывается на сверхмягкую денежно-кредитную политику мировых ЦБ. Нулевые ставки по валютам развитых стран влекут повышенный спрос на рисковые активы при любом улучшении внешних факторов. В результате, указывает эксперт, на фондовых площадках складывается благоприятная ситуация для постепенного формирования пузырей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
25 ноября 2020 года 14:18
Шансы на итоговое повышение рынка акций в среду сравнительно высокие, целевой уровень закрытия торгов для индекса Мосбиржи составляет 3075-3125 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Московской биржи в среду растет в рамках динамики американских... читать дальше
.25 ноября 2020 года 13:32
Дивиденды НК "ЛУКОЙЛ" за 2020 год могут составить 350 руб./акцию (7%), что выводит компанию в лидеры сектора по доходности, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка рекомендуют акции "ЛУКОЙЛА" к покупке с таргетом в 6435 руб./акцию. Эксперты банка отмечают, что за счет эффекта... читать дальше
.25 ноября 2020 года 12:08
Спрос на рисковые активы и ротация из так называемых локдаун-бумаг продолжается, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Поводов для оптимизма становится все больше: еще одна вакцина доказала свою эффективность, согласие Трампа передать власть Байдену устраняет опасения по поводу... читать дальше
.25 ноября 2020 года 11:47
Инвесторы на рынке акций США, вероятно, будут фиксировать в среду прибыль в преддверии длинных выходных из-за Дня благодарения в четверг и короткой пятницы, говорится в комментарии ITI Capital. Dow Jones во вторник впервые закрылся выше 30000 пунктов, продлив охватившую восемь месяцев серию роста,... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:40
Рубль может подорожать до 75 руб./$1 и закрепиться на данном уровне при условии улучшения глобального фона, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Благодаря поддержке экспортеров, которые могут в первой половине торгов в среду продавать большие объёмы валюты для уплаты НДПИ, рубль может... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:40
Снижение волатильности на рынке акций США (Индекс VIX) до пост-пандемического минимума сигнализирует о том, что обеспокоенность инвесторов слабеет, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". "Напоминаем, что рынки растут, когда есть "стена беспокойства". Однако, когда она будет... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:17
Благодаря благоприятному внешнему фону индекс Мосбиржи в течение торгов среды способен преодолеть отметку в 3100 пунктов, закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Аналитик банка Роман Антонов считает, что к середине текущей недели мировые... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:07
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "ЛУКОЙЛ" и макростатистика: - "ЛУКОЙЛ" проведёт телефонную конференцию, посвящённую опубликованным во вторник финансовым результатам; - В РФ выйдут данные по недельной... читать дальше
.25 ноября 2020 года 09:44
Индекс Мосбиржи имеет шансы на закрепление над сопротивлением в 3080 пунктов и обозначения следующей цели - исторических максимумов чуть выше 3200 пунктов, говорится в комментарии "Алор Брокер". Покупки во вторник в основном шли в "голубых фишках", что может являться свидетельством возобновления... читать дальше
.25 ноября 2020 года 09:35
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть продолжают повышаться в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.