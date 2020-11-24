Акции Micron могут подняться к отметке $70 уже в этом году - "Фридом Финанс"

Акции Micron могут подняться к отметке $70 уже в этом году на волне роста широких индексов, что, в свою очередь, связано со снижением рисков торговых войн и стартом производства вакцин от COVID-19, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Акции Micron Technology достигли на последней сессии планки $64,5 впервые с 2000-го года (тогда произошло крушение бумаг IT-сектора, вызванное кризисом доткомов). Бумаги Micron все еще далеки от своих абсолютных исторических пиков (в августе 2000 года они достигали отметки $89,5), однако в значительной мере приблизились к тому, чтобы в ближайшие годы полностью наверстать упущенное", - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

По мнению эксперта, триггером для роста стал одновременный пересмотр целевых цен по акциям Micron со стороны ведущих инвестиционных компаний и сервисов, включая японскую Mizuho Securities, которая владеет глубокой экспертизой в части поставок чипов на азиатских рынках. Она подвинула таргет по цене акций Micron до $70, что на 10,5% выше их текущей рыночной цены. Основание для пересмотра: ожидаемый дефицит комплектующих для производителей облачных серверов.

Согласно прогнозу Mizuho Securities , острая нехватка чипов проявится на рынке в первом квартале 2021 года и сохранится как минимум до середины этого года, причем спрос будет сформирован на продукцию той технической конфигурации, которая входит в портфель Micron.

На взгляд Емельянова, акции компании фундаментально остаются справедливо оценены, но они сохраняют потенциал среднесрочного роста, в том числе в связи с возможным ростом спроса из-за дефицита чипов. Окончание пандемии станет для полупроводниковой индустрии таким же драйвером, как и для всей остальной экономики в целом, поскольку перестройка процессов, связанная с внедрением облачных технологий, уже стала необратимой, полагает аналитик "Фридом Финанс".

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