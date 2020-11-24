.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Alibaba не дороже $280
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 ноября 2020 года 18:15
ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Alibaba не дороже $280
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупка акций Alibaba Group Holding Ltd. не дороже $280" с целью $320 и стоп-лоссом $255, сообщается в комментарии инвестбанка. Как говорится в нем, снижение капитализации компании после несостоявшегося IPO Ant Group - удачный момент для покупки акций. Специалисты "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают опережающие темпы развития бизнеса Alibaba. Консенсус ежегодного прироста выручки в ближайшие 2 года составляет+25,4% против +20,5% у сопоставимых компаний. Также указывается на сохранение высокой рентабельности: рынок прогнозирует сохранение рентабельности EBITDA на уровне 30% против 24% в среднем по индустрии. Кроме того, среди положительных моментов аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают активное развитие облачных технологий. Alibaba Cloud растёт на 50% в год и согласно планам станет прибыльным уже в текущем году. К концу 2023 г. будет обеспечивать 12% совокупных доходов компании. Обращают внимание специалисты и на 50%-ный дисконт по мультипликаторам EV/EBITDA (17,7х) и P/E (22,4x) на следующий год относительно своих исторических показателей за последние 3 года, и дешевле аналогов (EV/EBITDA=18,6x).
.
Ключевые слова: МИР-ALIBABA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
25 ноября 2020 года 14:18
Шансы на итоговое повышение рынка акций в среду сравнительно высокие, целевой уровень закрытия торгов для индекса Мосбиржи составляет 3075-3125 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Московской биржи в среду растет в рамках динамики американских... читать дальше
.25 ноября 2020 года 13:32
Дивиденды НК "ЛУКОЙЛ" за 2020 год могут составить 350 руб./акцию (7%), что выводит компанию в лидеры сектора по доходности, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка рекомендуют акции "ЛУКОЙЛА" к покупке с таргетом в 6435 руб./акцию. Эксперты банка отмечают, что за счет эффекта... читать дальше
.25 ноября 2020 года 12:08
Спрос на рисковые активы и ротация из так называемых локдаун-бумаг продолжается, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Поводов для оптимизма становится все больше: еще одна вакцина доказала свою эффективность, согласие Трампа передать власть Байдену устраняет опасения по поводу... читать дальше
.25 ноября 2020 года 11:47
Инвесторы на рынке акций США, вероятно, будут фиксировать в среду прибыль в преддверии длинных выходных из-за Дня благодарения в четверг и короткой пятницы, говорится в комментарии ITI Capital. Dow Jones во вторник впервые закрылся выше 30000 пунктов, продлив охватившую восемь месяцев серию роста,... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:40
Рубль может подорожать до 75 руб./$1 и закрепиться на данном уровне при условии улучшения глобального фона, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Благодаря поддержке экспортеров, которые могут в первой половине торгов в среду продавать большие объёмы валюты для уплаты НДПИ, рубль может... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:40
Снижение волатильности на рынке акций США (Индекс VIX) до пост-пандемического минимума сигнализирует о том, что обеспокоенность инвесторов слабеет, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". "Напоминаем, что рынки растут, когда есть "стена беспокойства". Однако, когда она будет... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:17
Благодаря благоприятному внешнему фону индекс Мосбиржи в течение торгов среды способен преодолеть отметку в 3100 пунктов, закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Аналитик банка Роман Антонов считает, что к середине текущей недели мировые... читать дальше
.25 ноября 2020 года 10:07
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "ЛУКОЙЛ" и макростатистика: - "ЛУКОЙЛ" проведёт телефонную конференцию, посвящённую опубликованным во вторник финансовым результатам; - В РФ выйдут данные по недельной... читать дальше
.25 ноября 2020 года 09:44
Индекс Мосбиржи имеет шансы на закрепление над сопротивлением в 3080 пунктов и обозначения следующей цели - исторических максимумов чуть выше 3200 пунктов, говорится в комментарии "Алор Брокер". Покупки во вторник в основном шли в "голубых фишках", что может являться свидетельством возобновления... читать дальше
.25 ноября 2020 года 09:35
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть продолжают повышаться в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.