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24 ноября 2020 года 17:47
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,7-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,7-76,5 руб./$1 и на уровне 89,8-90,6 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта немного теряет свои позиции к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, которые сокращают темпы роста, - пишет Тузов. - Однако на рынках по-прежнему превалируют оптимистичные настроения, связанные с появлением вакцин от коронавируса и надеждами на скорую массовую вакцинацию. Также в международной повестке фактором поддержки отечественной валюты выступает намерение администрации Д.Трампа начать передачу власти в США - это снижает градус напряженности и неопределенности". Эксперт инвесткомпании из внутренних факторов отметил наступление налогового периода в РФ, который также поддерживает спрос на рублевую ликвидность. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,83% и составила 46,44 долларов за баррель, цена январских контрактов на WTI увеличилась на 1,02% и составила 43,5 доллара за баррель, констатирует Тузов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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