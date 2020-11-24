Акции Alibaba - ставка на значительный рост клиентской базы компании - Sberbank CIB

Акции Alibaba привлекательны для инвесторов, готовых сделать ставку на значительный рост клиентской базы компании, считают аналитики Sberbank CIB.

Компания установила рекорд продаж в День холостяков, который отмечается в Китае 11 ноября. В этом году компания реализовала товары на 498,2 млрд юаней ($75 млрд), что почти вдвое больше, чем в 2019 ($38 млрд). В стоимостном выражении продажи Alibaba Group Holding Ltd. более чем в семь раз превысили продажи Amazon во время октябрьского Prime Day, указывают аналитики Sberbank CIB.

Также в комментарии банка отмечается, что Alibaba ставит перед собой амбициозные планы: к 2036 году количество пользователей Alibaba должно увеличиться с 1 млрд до 2 млрд человек (это около четверти населения Земли). Благодаря Alibaba будут созданы 100 млн рабочих мест, а 10 млн компаний станут прибыльными.

Alibaba может привлечь $34,5 млрд на IPO своей дочерней финтех-компании Ant Group. Размещение ожидается в 2021 году, напоминают эксперты Sberbank CIB.

"Выручка Alibaba растёт более десяти лет подряд. За прошедшие десять лет выручка Alibaba увеличилась в 50 раз, а за последние 12 месяцев компания заработала 584,6 млрд юаней. Alibaba продолжает демонстрировать темпы роста выручки более 30% в год, генерируя прибыль для акционеров", - пишут аналитики банка.

Alibaba - один из пяти крупнейших мировых интернет-ритейлеров. Доля Alibaba на китайском рынке электронной коммерции превышает 50%. По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Alibaba составляет 26 тыс. руб. за акцию (по курсу на 23 ноября), что предполагает потенциал роста на 27% в ближайшие 12 месяцев.

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