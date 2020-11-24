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24 ноября 2020 года 16:55
Акции Alibaba - ставка на значительный рост клиентской базы компании - Sberbank CIB
Акции Alibaba привлекательны для инвесторов, готовых сделать ставку на значительный рост клиентской базы компании, считают аналитики Sberbank CIB. Компания установила рекорд продаж в День холостяков, который отмечается в Китае 11 ноября. В этом году компания реализовала товары на 498,2 млрд юаней ($75 млрд), что почти вдвое больше, чем в 2019 ($38 млрд). В стоимостном выражении продажи Alibaba Group Holding Ltd. более чем в семь раз превысили продажи Amazon во время октябрьского Prime Day, указывают аналитики Sberbank CIB. Также в комментарии банка отмечается, что Alibaba ставит перед собой амбициозные планы: к 2036 году количество пользователей Alibaba должно увеличиться с 1 млрд до 2 млрд человек (это около четверти населения Земли). Благодаря Alibaba будут созданы 100 млн рабочих мест, а 10 млн компаний станут прибыльными. Alibaba может привлечь $34,5 млрд на IPO своей дочерней финтех-компании Ant Group. Размещение ожидается в 2021 году, напоминают эксперты Sberbank CIB. "Выручка Alibaba растёт более десяти лет подряд. За прошедшие десять лет выручка Alibaba увеличилась в 50 раз, а за последние 12 месяцев компания заработала 584,6 млрд юаней. Alibaba продолжает демонстрировать темпы роста выручки более 30% в год, генерируя прибыль для акционеров", - пишут аналитики банка. Alibaba - один из пяти крупнейших мировых интернет-ритейлеров. Доля Alibaba на китайском рынке электронной коммерции превышает 50%. По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Alibaba составляет 26 тыс. руб. за акцию (по курсу на 23 ноября), что предполагает потенциал роста на 27% в ближайшие 12 месяцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ALIBABA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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