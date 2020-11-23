.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Совкомфлот сохраняет планы по консолидации "Новошипа" - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 ноября 2020 года 19:36
Совкомфлот сохраняет планы по консолидации "Новошипа" - "ВТБ Мои Инвестиции"
"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) сохраняет планы по консолидации входящего в группу ПАО "Новороссийское морское пароходство" (MOEX: NOMP) ("Новошип"), говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции" по итогам встречи с компанией. По мнению "ВТБ Мои Инвестиции", ожидается улучшение кредитного рейтинга СКФ на фоне снижения долговой нагрузки после IPO (чистый долг/EBITDA 2.3). "Подтверждены планы по дивидендам за 2020 год (доходность 7,5%) и переход на выплату 50% скорректированной чистой прибыли", - пишут аналитики. Также отмечается, что мотивация менеджмента будет привязана к динамике акций компании. "Совкомфлот" в рамках консолидации входящего в группу ПАО "Новороссийское морское пароходство" рассматривал варианты выкупа акций его миноритарных акционеров за счет средств, привлеченных в ходе IPO, либо за свои акции, говорилось в проспекте СКФ к первичному размещению акций на бирже. "Совкомфлот" в третьем квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО на 10,9%, до $23,1 млн. Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) в III квартале увеличилась на 1,6%, до $287 млн, показатель EBITDA снизился на 1,6%, до $162,8 млн. Чистый долг компании на 30 сентября 2020 года составил $2,852 млрд, соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA - 2,9х. СКФ планирует направить на дивиденды по итогам 2020 года $225 млн. При условии одобрения советом директоров и общим собранием акционеров компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В октябре 2020 года группа СКФ провела первичное публичное размещение акций на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Суммарный объем привлеченных в ходе IPO средств после вычета расходов, а также затрат на выкуп акций в рамках процедуры стабилизации составил 38 млрд рублей ($480 млн на момент размещения). Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные нужды, включая инвестиции в новые активы с фокусом на индустриальные проекты, а также "декарбонизацию" и дальнейшее снижение долговой нагрузки. По результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 15,6%, размер квазиказначейского пакета - около 1,6%. РФ сохранит долю в капитале "Совкомфлота" в размере 82,8%. "Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. По состоянию на 17 ноября 2020 года, собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом более 12,6 млн тонн.
.
Компании упоминаемые в новости: Совкомфлот
.
23 ноября 2020 года 18:42
Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке, отмечается в обзоре ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, ралли в основном обусловлено ожиданиями выпуска вакцин Pfizer-Biotech, Moderna и другими компаниями. "Ведущие производители мРНК-вакцин могут получить... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:20
Шансы на новогоднее ралли остаются высокими, но уже с конца декабря инвесторы, возможно, будут готовиться к коррекции на рынке, отмечается в обзоре Альфа-банка. По мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, внимание рынка в ближайшие два месяца будет приковано к двум датам. 5 января в... читать дальше
.23 ноября 2020 года 15:20
Индекс S&P500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3550-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к консолидации. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении "быков", но индикатор RSI удерживается выше нейтрального... читать дальше
.23 ноября 2020 года 15:02
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли NVidia, Cisco Systems, Pioneer Natural Resources, Alibaba, JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем в топ-5 этой недели NVidia - крупнейшего... читать дальше
.23 ноября 2020 года 14:00
Риск повышения инфляции дает золоту поддержку в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии Saxo Bank. По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена, еще одним важным фактором для сырьевого рынка вообще и драгоценных металлов в частности остается обратная... читать дальше
.23 ноября 2020 года 12:35
Цены на золото, возможно, пойдут вниз весной 2021 года, но сильного снижения не ожидается, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Хотя в ближайшие 1-2 месяца ситуация в глобальной экономике и на мировых рынках останется непростой, согласно нашему базовому сценарию, уже с февраля-марта... читать дальше
.23 ноября 2020 года 10:07
Возможен рост рубля до 75,7 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рынки могут получить позитивный импульс, если предварительные индексы PMI за ноябрь будут выше ожиданий, указывают специалисты. Экспортеры могут продать в понедельник значительные объемы валюты... читать дальше
.23 ноября 2020 года 09:18
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник. Нефть продолжает дорожать в понедельник. читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:40
Рубль на следующей неделе может закрепиться около 75 руб./$1, если внешний фон останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Рубль за минувшую неделю рубль укрепился на 1,8% до примерно 76 за доллар и показал один из лучших... читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:15
Мягкая погода ограничивает отопительный спрос и бросает вызов ожиданиям, связанным со снижением предложения на рынке природного газа, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. "Хедж-фонды и другие рыночные игроки в начале коронакризиса обращались к рынку природного газа,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.