Совкомфлот сохраняет планы по консолидации "Новошипа" - "ВТБ Мои Инвестиции"

"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) сохраняет планы по консолидации входящего в группу ПАО "Новороссийское морское пароходство" (MOEX: NOMP) ("Новошип"), говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции" по итогам встречи с компанией.

По мнению "ВТБ Мои Инвестиции", ожидается улучшение кредитного рейтинга СКФ на фоне снижения долговой нагрузки после IPO (чистый долг/EBITDA 2.3).

"Подтверждены планы по дивидендам за 2020 год (доходность 7,5%) и переход на выплату 50% скорректированной чистой прибыли", - пишут аналитики.

Также отмечается, что мотивация менеджмента будет привязана к динамике акций компании.

"Совкомфлот" в рамках консолидации входящего в группу ПАО "Новороссийское морское пароходство" рассматривал варианты выкупа акций его миноритарных акционеров за счет средств, привлеченных в ходе IPO, либо за свои акции, говорилось в проспекте СКФ к первичному размещению акций на бирже.

"Совкомфлот" в третьем квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО на 10,9%, до $23,1 млн. Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) в III квартале увеличилась на 1,6%, до $287 млн, показатель EBITDA снизился на 1,6%, до $162,8 млн. Чистый долг компании на 30 сентября 2020 года составил $2,852 млрд, соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA - 2,9х.

СКФ планирует направить на дивиденды по итогам 2020 года $225 млн. При условии одобрения советом директоров и общим собранием акционеров компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

В октябре 2020 года группа СКФ провела первичное публичное размещение акций на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Суммарный объем привлеченных в ходе IPO средств после вычета расходов, а также затрат на выкуп акций в рамках процедуры стабилизации составил 38 млрд рублей ($480 млн на момент размещения). Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные нужды, включая инвестиции в новые активы с фокусом на индустриальные проекты, а также "декарбонизацию" и дальнейшее снижение долговой нагрузки.

По результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 15,6%, размер квазиказначейского пакета - около 1,6%. РФ сохранит долю в капитале "Совкомфлота" в размере 82,8%.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. По состоянию на 17 ноября 2020 года, собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом более 12,6 млн тонн.