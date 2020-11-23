BCS GM поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" на ожиданиях восстановления трафика

BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 90 рублей до 85 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

"Эффективность вакцины от COVID-19 выше 90% сигнализирует о перспективах восстановления трафика на зарубежных маршрутах со II квартала 2021 года", - пишет эксперт.

По мнению Егазарян, рыночная оценка финпоказателей "Аэрофлота" за 2020 год, скорее всего, еще будет скорректирована в сторону понижения, однако она не ожидает значительных последствий в этой связи, поскольку основной фокус - на перспективах компании в 2021 году.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 68,03 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 68,74 рубля за штуку.