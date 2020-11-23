Sberbank CIB начал анализ Совкомфлота с рекомендацией "покупать" для его акций

Sberbank CIB начал покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), сообщается в аналитических материалах Sberbank CIB.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 127 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Совкомфлота", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 128,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 97,83 рубля за штуку.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.