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23 ноября 2020 года 17:31
BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Московская биржа", Сбербанк, АФК "Система", "ФосАгро" и "НЛМК", говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в топ-5 на этой неделе - "Московская Биржа" - управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Мосбиржа отстала от недавнего ралли, вызванного ростом спроса на риск на фоне новостей о вакцине и после выборов в США. При этом фундаментальный кейс остается достойным благодаря сильной динамике торговых оборотов, прежде всего, за счет высокодоходного сегмента акций. Мы ждем роста акций, принимая во внимание наш текущий взгляд на рынок", - указывают эксперты. Еще одним обновлением рейтинга стал Сбербанк. "После сильного ралли в бумаге потенциал роста, на наш взгляд, сохраняется, учитывая низкие оценки и предстоящий День Стратегии 2023 (30 ноября-1 декабря). Стратегия 2023, возможно, даст представление о развитии экосистемы и влиянии на Сбербанк в будущем — банковскому бизнесу непросто в условиях низких процентных ставок. Кроме того, мы отмечаем сильную финансовую позицию Сбербанка даже в непростом 2020 г." - пишут специалисты. Также эксперты добавили в список фаворитов АФК "Система" в ожидании IPO Ozon на этой неделе. "Согласно источникам Forbes, акции Ozon могут начать торговаться в среду, 25 ноября. Мы отмечаем, что ценовой диапазон в проспекте Ozon, по нашим оценкам, не обязательно несет фундаментальный потенциал роста текущим котировкам "Системы". Тем не менее, поддержку "Системе" окажет рост акций Ozon в течение первых дней и недель торгов - такая возможность есть. Компания станет первой в России публичной историей исключительно в сегменте электронной коммерции, который сейчас очень востребован, поэтому спрос должен быть высоким", - полагают в инвесткомпании. Свои позиции в топ-5 сохранила "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. "Мы ждем сильных результатов за II полугодие 2020 г. на фоне внушительного роста объемов производства и улучшения ценовой конъюнктуры на рынках DAP и MAP", - указывают аналитики. Также в фаворитах инвесткомпании остается "НЛМК". Акции российского металлургического холдинга обеспечивают высокую дивидендную доходность порядка 13,6%.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, НЛМК, Сбербанк России, Система АФК, ФосАгро
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23 ноября 2020 года 18:42
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