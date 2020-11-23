S&P500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3550-3600 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3550-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 склонен к консолидации. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении "быков", но индикатор RSI удерживается выше нейтрального уровня. В среднесрочной перспективе склонность к росту сохраняется, так как S&P500 остается выше 20-дневной и 50-дневной скользящих средних. Наиболее важной поддержкой выступает область около психологически значимого уровня 3500 пунктов", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.