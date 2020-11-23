"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций АЛРОСА и повышает целевую цену до 118,5 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

Мировой рынок алмазов продолжает активное восстановление, констатирует Сучков. В США и Китае растет потребление ювелирных украшений, в Индии ограночные предприятия восполняют запасы, а алмазные компании наращивают продажи. "АЛРОСА", чьи акции до недавнего времени отставали от рынка, является одним из главных бенефициаров начала массовой вакцинации в 2021 г., которая предотвратит повторное введение локдаунов.

"Мы считаем, что в текущих условиях компания продемонстрирует отличные результаты даже без поддержки Гохрана. Рост объемов реализации, ослабление курса рубля и распродажа запасов в 2021 г. позволят существенно нарастить свободный денежный поток. В ближайшие 12 месяцев акции "АЛРОСА" способны обеспечить одну из лучших дивидендных доходностей на российском рынке. Для расчета справедливой стоимости акций была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 10,5%. Мы подтверждаем предыдущую рекомендацию "Покупать" и повышаем целевую цену до 118,5 руб.", - резюмирует эксперт "Велес Капитала".