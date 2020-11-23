Риск повышения инфляции дает золоту поддержку в среднесрочной перспективе - Saxo Bank

Риск повышения инфляции дает золоту поддержку в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии Saxo Bank. По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена, еще одним важным фактором для сырьевого рынка вообще и драгоценных металлов в частности остается обратная корреляция с долларом США.

Аналитики в крупнейших банках предсказывают, по сведениям Financial Times, что если общедоступная прививка от COVID-19 приведет к восстановлению экономики в 2021 году, то доллар может упасть на 20%, указывает Хансен.

Хотя краткосрочные технические трейдеры могут переходить к продаже на пробое ниже 1850 долл. США за унцию, инвесторы с большим горизонтом, по мнению эксперта Saxo Bank, скорее, воспользуются возможностью покупки на низких уровнях.

"Золото продолжает терять динамику после сообщений о потенциальной эффективности некоторых вакцин против пока еще не поставленного под контроль COVID-19, - отмечает аналитик банка. - В результате начался некоторый исход золота из биржевых индексных фондов (ETF): общий объем держаний снизился на 1,75 млн унций и составил 109,3 млн унций - минимум за два с половиной месяца.

Хотя эти изменения повышают риск глубокой коррекции, стоит помнить, что действия ETF чаще отстают от изменения цен, чем опережают его. Как мы уже подчеркивали, вакцина может уничтожить вирус, но не устранит долговую гору, накопленную за этот год. От центробанков ожидается сохранение сверхмягкой монетарной политики, которая может повысить риск роста инфляции в случае слишком позднего реагирования на восстановление экономики".