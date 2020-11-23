.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост на рынке акций продолжится, если США утвердят программу экономических стимулов и начнется массовая вакцинация от COVID-19 - "Открытие Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 ноября 2020 года 13:21
Рост на рынке акций продолжится, если США утвердят программу экономических стимулов и начнется массовая вакцинация от COVID-19 - "Открытие Брокер"
Рост на рынке акций продолжится, если США утвердят программу экономических стимулов и начнется массовая вакцинация от COVID-19, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Эксперт "Открытие Брокер" в рамках онлайн-конференции заявил, что в то время как COVID-19 продолжает бить рекорды по заболеваемости в странах Европы, в США и России глобальные финансовые рынки переживают настоящий рисковый бум. Практически две недели безостановочного роста происходят фактически лишь на фоне надежд на восстановление экономической деятельности в ближайшие месяцы. По мнению Кочеткова, предновогоднее "ралли" в этом году может состояться при некоторых факторах: "Для этого нужен старт массовой вакцинации в различных странах, принятие очередных пакетов экономической поддержки, в т.ч. в США. Также могут состояться неожиданные решения ФРС или других ведущих центральных банков. Другое дело, что до Рождества мы можем еще немного попадать, чтобы было от чего расти". Аналитик "Открытие Брокер" отмечает, что рынкам не так важно, кто займет кресло в Белом доме. Главное, чтобы политическая борьба не отвлекала от экономических вопросов: "Важным становится новый пакет мер экономической поддержки, сверхмягкая политика ФРС и научное решение проблемы COVID-19. Начало массовой вакцинации на фоне агрессивного количественного смягчения ФРС и масштабного бюджетного дефицита США ознаменуют начало длительного процесса "порчи" доллара. В этих условиях любые относительно твердые активы будут пользоваться спросом. Поэтому рост на американском рынке еще не закончился, а на развивающихся, можно сказать, еще и не начинался". По мнению эксперта, на этом фоне цены на нефть могут продолжить восстановление. "Текущий рост цены "черного золота" связан с реакцией на то, что у проблемы COVID-19 появилось научное решение. В остальном баланс спроса и предложения пока сдвинут в сторону избытка предложения. От падения котировки удерживаются лишь политикой крупных производителей и ожиданиями восстановления спроса. Однако в будущем году картина может существенно поменяться", - считает Андрей Кочетков. Фактором ослабления рубля может быть риторика американских политиков по поводу очередных необоснованных рестрикций, но, похоже, данная идея уже не пользуется былой популярностью. "Поэтому больше рассчитываем на более сильный рубль в диапазоне 70-75 за доллар. Прогнозы на декабрьское заседание ЦБ РФ пока говорят в пользу сохранения текущей ставки. Инфляционные факторы все же сдерживаются слабым потреблением на фоне падения доходов населения, поэтому некоторое ускорение роста цен не стоит рассматривать в качестве основания для немедленного разворота в денежной политике регулятора", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям. Российский рынок по-прежнему предлагает множество возможностей для инвесторов. "Идеи для долгосрочного портфеля найдутся всегда. Пока еще дешевы "ВСМПО-Ависма", ВТБ, АФК "Система", да и металлурги с энергетиками. В целом, наш рынок, по сравнению с другими, смотрится довольно дешевым. В Goldman Sachs полагают, что с 2021 года стартует очередной цикл "бычьего" рынка для сырьевых товаров. Поэтому не стоит списывать наших металлургов, хотя сегодня они кажутся дорогими. В остальном, рынок в этом году уже дважды неплохо корректировался, и вторая волна продаж оказалась довольно слабой. Поэтому не стоит ждать какого-то мощного провала, чтобы закупиться подешевевшими акциями", - делает вывод Кочетков.
.
23 ноября 2020 года 18:42
Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке, отмечается в обзоре ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, ралли в основном обусловлено ожиданиями выпуска вакцин Pfizer-Biotech, Moderna и другими компаниями. "Ведущие производители мРНК-вакцин могут получить... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:20
Шансы на новогоднее ралли остаются высокими, но уже с конца декабря инвесторы, возможно, будут готовиться к коррекции на рынке, отмечается в обзоре Альфа-банка. По мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, внимание рынка в ближайшие два месяца будет приковано к двум датам. 5 января в... читать дальше
.23 ноября 2020 года 15:20
Индекс S&P500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3550-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к консолидации. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении "быков", но индикатор RSI удерживается выше нейтрального... читать дальше
.23 ноября 2020 года 15:02
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли NVidia, Cisco Systems, Pioneer Natural Resources, Alibaba, JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем в топ-5 этой недели NVidia - крупнейшего... читать дальше
.23 ноября 2020 года 14:00
Риск повышения инфляции дает золоту поддержку в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии Saxo Bank. По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена, еще одним важным фактором для сырьевого рынка вообще и драгоценных металлов в частности остается обратная... читать дальше
.23 ноября 2020 года 12:35
Цены на золото, возможно, пойдут вниз весной 2021 года, но сильного снижения не ожидается, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Хотя в ближайшие 1-2 месяца ситуация в глобальной экономике и на мировых рынках останется непростой, согласно нашему базовому сценарию, уже с февраля-марта... читать дальше
.23 ноября 2020 года 10:07
Возможен рост рубля до 75,7 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рынки могут получить позитивный импульс, если предварительные индексы PMI за ноябрь будут выше ожиданий, указывают специалисты. Экспортеры могут продать в понедельник значительные объемы валюты... читать дальше
.23 ноября 2020 года 09:18
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник. Нефть продолжает дорожать в понедельник. читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:40
Рубль на следующей неделе может закрепиться около 75 руб./$1, если внешний фон останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Рубль за минувшую неделю рубль укрепился на 1,8% до примерно 76 за доллар и показал один из лучших... читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:15
Мягкая погода ограничивает отопительный спрос и бросает вызов ожиданиям, связанным со снижением предложения на рынке природного газа, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. "Хедж-фонды и другие рыночные игроки в начале коронакризиса обращались к рынку природного газа,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.