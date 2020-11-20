Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней - Julius Baer

Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней, но большая волна продаж маловероятна, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Коронакризис перестал подпитывать опасения на рынке золота, несмотря на вторую волну пандемии в Европе и США. С нашей точки зрения, кризис полностью учтен в котировках на рынке золота, и ключевой вопрос заключается в том, каким образом он будет развиваться в следующие несколько месяцев, - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке. - Мы ожидаем дальнейшего улучшения экономической обстановки и, таким образом, ожидаем снижения цен на золото, а не их роста. Тем не менее, вложения в золотые продукты с физическим обеспечением, по которым мы предпочитаем измерять спрос на защитные активы, остаются устойчивыми, и большая волна продаж маловероятна".