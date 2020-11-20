Курс рубля, вероятно, продолжит укрепление на предстоящей неделе - "Открытие Брокер"

Рубль способен продолжить своё укрепление по отношению к доллару и евро на предстоящей неделе, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль торговался в пятницу без существенной волатильности, хотя и немного укреплялся против евро, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3400 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,39% на день, 4,48% - на неделю и 4,56% - на месяц.

"Впрочем, уже на будущей неделе можно ждать роста стоимости заимствований на фоне налоговых платежей. Данный фактор также может сыграть свою роль в поддержке рубля. При сохранении текущих значений стоимости нефти и спроса на рублёвую ликвидность можно предположить закрепление курса ниже 76 руб./$1 и 90 руб./EUR1, - указывает Кочетков. - Также позитивом для рубля может стать возобновление переговоров по стимулирующим мерам в Конгрессе США. Это создаст более благоприятный фон для покупки риска, а рубль - один из первых кандидатов в очереди привлекательных активов".