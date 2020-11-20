Xtellus Capital подняла оценку ADS HeadHunter на 20%, подтвердив рейтинг "покупать"

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter (MOEX: HHRU) с $25 до $30 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима.

Рекомендация (рейтинг) для этих бумаг "покупать" была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $22,84 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,27 за штуку.