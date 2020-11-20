BCS Express закрыл торговую идею "покупка акций "Детского мира"

BCS Express 20 ноября 2020 года досрочно закрыл торговую идею "покупка акций "Детского мира", открытую 9 сентября 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров.

Учитывая выплаченные в сентябре промежуточные дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию, общая доходность по идее составила 18,5% за 2,5 месяца (цена открытия - 110,20 руб., цена закрытия - 128 руб.), сообщается в комментарии.