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20 ноября 2020 года 16:34
BCS Express закрыл торговую идею "покупка акций "Детского мира"
BCS Express 20 ноября 2020 года досрочно закрыл торговую идею "покупка акций "Детского мира", открытую 9 сентября 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Учитывая выплаченные в сентябре промежуточные дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию, общая доходность по идее составила 18,5% за 2,5 месяца (цена открытия - 110,20 руб., цена закрытия - 128 руб.), сообщается в комментарии.
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Компании упоминаемые в новости: Детский мир
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