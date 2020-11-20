Ренессанс Капитал оценивает справедливый курс рубля в конце 2020г - начале 2021г на отметке порядка 73-74 руб./$1

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" ожидает возвращения курса рубля к справедливому уровню - порядка 73-74 руб./$1 в конце 2020 года - начале 2021 года при ценах на нефть $41-43 за баррель, отсутствии жестких санкций к России со стороны США и постепенном улучшении настроений в отношении развивающихся рынков, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы полагаем, что на данный момент рубль остается недооцененным на 3-5% относительно своей справедливой стоимости. Это результат недавнего давления на российскую валюту со стороны смягчающихся настроений инвесторов (в том числе и внутренних) на фоне роста неопределенности вокруг санкций и второй волны COVID-19 вкупе с сезонной слабостью счета текущих операций. К концу 2020 года - началу 2021 года мы ожидаем, что рубль приблизится к своей фундаментальной стоимости 73,5 руб./$1, чему будут способствовать: снижение неопределенности по поводу санкций и улучшение настроений в отношении развивающихся рынков; накопленный эффект дополнительных валютных интервенций ЦБ РФ. В первом квартале 2021 года к этому прибавится сезонное усиление профицита счета текущих операций", - пишут аналитики.

Между тем относительно значения курса рубля в 2021 году эксперты "Ренессанс Капитала" сохраняют "медвежий" настрой по сравнению с консенсусом.

"Мы прогнозируем курс рубля около 75,2 руб./$1 в среднем в 2021 году (консенсус-прогноз Bloomberg - 74,1 руб./$1). В рамках нашего базового сценария полагаем, что эффект от ожидаемого роста цен на нефть (до $50 за баррель в среднем в 2021 году) будет в основном нивелирован восстановлением импортного спроса на товары и услуги на фоне стабильного роста экономической активности (ожидаем роста ВВП РФ на 3,8% г/г в следующем году) и снижение поддержки рубля со стороны ЦБ", - отмечается в обзоре.