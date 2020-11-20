Индекс S&P500 проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 3540-3600 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3540-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 склонен к коррекционному движению. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении "быков", но в среднесрочной перспективе сохраняется возможность продолжения роста, так как S&P500 остается выше 20-дневной и 50-дневной скользящих средних. Ключевым сопротивлением при восходящем движении будет исторический максимум 3646 пунктов. Наиболее важной поддержкой выступает область около психологически значимого уровня 3500 пунктов", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.