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20 ноября 2020 года 13:52
Global Ports к 2022 г может достигнуть соотношения долг/EBITDA 2, после рассмотрит выплату дивидендов - ВТБ Капитал
Global Ports продолжает фокусироваться на снижении долговой нагрузки, что может позволить компании достичь целевого показателя для выплаты дивидендов до 2022 года, полагают аналитики "ВТБ Капитала" Елена Сахнова, Иван Постевой и Артем Водянников. "Коэффициент долг/EBITDA 2х может быть достигнут к 2022 году, после чего компания может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов", - говорится в обзоре. Соотношение чистый долг/EBITDA группы на данный момент составляет 3,1. Компания перестала платить дивиденды в 2014 году из-за ухудшения ситуации на контейнерном рынке. Global Ports планирует вернуться к выплатам дивидендов, когда соотношение чистый долг/EBITDA составит 1,5-2. В своем обзоре аналитики также отмечают, что новый выпуск облигаций позволит Global Ports сократить расходы на выплаты процентных платежей. "В декабре Global Ports должна собрать заявки на 5-летние бонды объемом от 5 млрд рублей, что, по нашему мнению, существенно снизит ее процентные расходы", - отмечается в обзоре. Аналитики предполагают, что новый выпуск заменит один из трех существующих выпусков рублевых облигаций. В настоящее время у входящего в Global Ports АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург) три выпуска рублевых облигаций каждый по 5 млрд руб., два из них размещены под 13,1%, еще один - под 12,5%, погашение одного запланировано на 2020 год, двух других на 2021 год. Как сообщалось, ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) в первой декаде декабря планирует собирать заявки на 5-летние бонды объемом от 5 млрд рублей. "Купон нового выпуска составляет около 7%, что значительно ниже 13,1% и 12,5% текущих облигаций. Это сэкономило бы компании около $4 млн процентных платежей ежегодно", - считают аналитики. По их мнению, компания могла бы сохранить наличные деньги для еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2023 годах. Имея больше ликвидности, Global Ports могла бы рефинансировать евробонды на более выгодных условиях. В настоящее время общая номинальная стоимость находящихся в обращении долговых бумаг компании с погашением в 2020 году составляет $198,557 млн, в 2023 году - $297,975 млн. В октябре совет директоров Global Ports принял решение погасить ранее выкупленные и находящиеся на балансе группы еврооблигации двух выпусков на общую сумму $203,5 млн. Компания погасит евробонды-2022 на сумму $151,443 млн и евробонды-2023 на сумму $52,025 млн. EBITDA Global Ports по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $104,9 млн. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 1,8% и составила $184,4 млн. Чистая прибыль Global Ports составила $23,8 млн по сравнению с $36,2 млн в 2019 году. В целом за 6 месяцев 2020 года компания сократила чистый долг на $71,2 млн, на 30 июня он составил $676 млн. Во второй половине 2020 года компании предстоит погасить $84,3 млн по российским облигациям, говорилось в презентации группы. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.
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Компании упоминаемые в новости: Global ports holding
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