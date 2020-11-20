Финотчеты Роснефти и Газпром нефти за III квартал дают основание сохранять позитивную оценку перспектив сектора - ВТБ Капитал

Финотчеты "Роснефти" и "Газпром нефти" за III квартал дают основание сохранять позитивную оценку перспектив сектора, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Обе компании представили хорошие финансовые результаты, - пишут аналитики инвестбанка. - "Роснефть" в 3к20 увеличила выручку на 36% к/к и отчиталась о более высоких, чем мы ожидали, ценах реализации нефти. "Газпром нефть" показала более высокие цены реализации не только по нефти, но и по нефтепродуктам, что обусловило сильную динамику EBITDA (на 7–8% превысила наш и консенсус- прогнозы). Как и в случае с "Роснефтью", из-за ослабления рубля в 3к20 возник значительный убыток по курсовым разницам, оказавший давление на чистую прибыль "Газпром нефти" (составила 380 млн долл.), хотя показатель все равно опередил ожидания. Таким образом, опубликованные финансовые результаты нефтяных компаний за 3к20 представляются достаточно сильными, что дает нам основание подтвердить позитивную оценку перспектив сектора".