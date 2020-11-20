.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар США может обесцениться на 20% в 2021 г. из-за появления вакцины от коронавируса - аналитики
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 ноября 2020 года 13:27
Доллар США может обесцениться на 20% в 2021 г. из-за появления вакцины от коронавируса - аналитики
Доллар США в следующем году может потерять 20% стоимости из-за появления вакцины от коронавируса, считают аналитики Citigroup. "Распространение вакцины спровоцирует все признаки "медвежьего" рынка, позволив доллару двигаться по той же траектории, что и в начале-середине 2000-х гг., - приводит Financial Times слова стратега Citi Кельвина Тсе. - Может ли доллар снизиться на 20% за один лишь следующий год? Мы думаем, что да". Подобное падение будет максимальным с момента снижения стоимости американской валюты на 33%, которое началось в 2001 году и продлилось до финансового кризиса 2008 года, отмечает FT. Аналитики Citi считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США займет осторожную позицию, прежде чем принять решение о повышении ставок, даже несмотря на ускорение восстановления мировой экономики. В результате инвесторы будут искать другие возможности для вложения денег, поскольку рост инфляционных ожиданий в США снижает относительную привлекательность доллара. Долларовый индекс, отслеживающий стоимость доллара США относительно шести основных валют, с начала 2020 года опустился более чем на 4%. Тем временем евро укрепился примерно на 6% к доллару, австралийский доллар - более чем на 4%. В то же время, падение доллара незначительно по сравнению с ростом в предыдущие годы. В 2014 году он укрепился почти на 13%, в 2015 году - на 9%. В минувшее десятилетие рост спроса на доллар был "почти неизбежен", учитывая повышение ставок ФРС, в то время как некоторые другие центробанки сохраняли их около нуля, считают аналитики Goldman Sachs. Это привело к укреплению доллара и подготовило почву для грядущего падения, отмечает аналитик банка Зак Пандл. Goldman Sachs прогнозирует снижение доллара на 6% в ближайшие 12 месяцев. По мнению Пандла, валюта будет ослабевать, даже если восстановление экономики США ускорится, поскольку доллар служит "барометром" мировой экономики, падая в период экономического роста и снижаясь на фоне спадов. Стратег Morgan Stanley Эндрю Шитс, в свою очередь, ожидает обесценивание доллара на 4%, а также укрепление нацвалют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии, когда вакцина поступит для массового использования. Евро и валюты emerging markets, включая бразильский реал, южноафриканский рэнд и российский рубль, могут также вырасти относительно доллара. По прогнозу Шитса, курс евро до конца следующего года может подняться до $1,25. Аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос считает, что текущая ситуация благоприятна для "ралли рисковых активов, ослабления доллара и укрепления чувствительных к экономическому росту валют до конца года". Однако некоторые эксперты сохраняют осторожные прогнозы из-за роста заболеваемости коронавирусом и восстановления карантинных мер. Марк Маккормик из TD Securities, в частности, заявил о "бычьем" прогнозе для доллара в конце текущего года. "Рынки должны учитывать текущую напряженность, а не просто смотреть в будущее", - сказал он. Помимо этого, аналитики Barclays считают, что недостаточно масштабный или слишком запоздавший пакет мер поддержки американской экономики может привести к росту спроса на активы "тихой гавани".
.
20 ноября 2020 года 18:40
Рубль на следующей неделе может закрепиться около 75 руб./$1, если внешний фон останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Рубль за минувшую неделю рубль укрепился на 1,8% до примерно 76 за доллар и показал один из лучших... читать дальше
.20 ноября 2020 года 18:15
Мягкая погода ограничивает отопительный спрос и бросает вызов ожиданиям, связанным со снижением предложения на рынке природного газа, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. "Хедж-фонды и другие рыночные игроки в начале коронакризиса обращались к рынку природного газа,... читать дальше
.20 ноября 2020 года 17:49
Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней - Julius Baer
Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней, но большая волна продаж маловероятна, сообщается в комментарии Julius Baer. "Коронакризис перестал подпитывать опасения на рынке золота, несмотря на вторую волну пандемии в Европе и США. С нашей... читать дальше
.20 ноября 2020 года 16:16
Котировки нефти марки Brent в ближайшие недели будут, скорее всего, торговаться в диапазоне $43-46,5 за баррель, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик компании Евгений Миронюк отмечает, что текущий рост нефтяных котировок почти исчерпал себя. А по итогам года цена Brent, по его... читать дальше
.20 ноября 2020 года 15:20
Возможно снижение котировок золота в район $1800/унцию, сообщается в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Как говорится в нем, указанный уровень можно рассматривать для покупок золота в расчете на новый подъём цен. Драйвером такого подъема, по мнению экспертов, может стать объявление... читать дальше
.20 ноября 2020 года 14:56
Индекс S&P500 проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3540-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к коррекционному движению. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении "быков", но в среднесрочной перспективе... читать дальше
.20 ноября 2020 года 12:07
Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют покупать акции американской биотехнологической компании Amgen с целевым ориентиром $285,74 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы не усмотрели в отчетности Amgen за третий квартал причин для беспокойства относительно бизнеса компании в условиях... читать дальше
.20 ноября 2020 года 10:49
Диапазон $40-45 за баррель актуален для котировок нефти на ближайшие дни, говорится в комментарии "Алор Брокер". Котировки нефти поддерживаются в текущий момент ожиданиями, что в ситуации локального превышения предложения над спросом страны ОПЕК+ как минимум решат не увеличивать добычу в первом... читать дальше
.20 ноября 2020 года 10:13
Котировки нефти марки Brent могут немного снизиться в пятницу и проверить на прочность отметку $43,7/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB полагают, что котировки нефти марки Brent в пятницу будут относительно стабильными, но все же могут немного... читать дальше
.20 ноября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.