Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 89,5 - 90,5 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 89,5 - 90,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Рубль плавно укреплялся, и в целом оставался стабильным. Коридор, в котором российская валюта торговалась продолжительный период на этой неделе, составил примерно 75,6 - 76,6 руб./долл. Этому способствовало несколько факторов, в том числе и стабильная нефть: с середины этой недели цена на "черное золото" держится у отметки 44 долл./барр.", - пишет Зотов.

По мнению эксперта, интересная и, в то же время, напряженная ситуация разворачивается вокруг крупнейших экспортеров нефти. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают вариант выхода из ОПЕК+ из-за недовольства по несправедливому, на их взгляд, распределению квот на добычу нефти. Пока не понятно, является ли это тактическим ходом для активизации переговоров об уровне добычи, или же действительно один из крупнейших экспортеров хочет покинуть альянс, отмечает Зотов.

"Очередной налоговый период, начавшийся в России, может позитивно сказаться на курсе рубля, - полагает эксперт банка. - На следующей неделе, 25 ноября, организации должны уплатить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. Поскольку крупнейшие компании и экспортеры природных ресурсов будут конвертировать валютную выручку в рубли, это приведет к укреплению российской валюты".