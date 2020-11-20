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Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 89,5 - 90,5 руб./EUR1 - УБРиР
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20 ноября 2020 года 13:02
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 89,5 - 90,5 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 89,5 - 90,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Рубль плавно укреплялся, и в целом оставался стабильным. Коридор, в котором российская валюта торговалась продолжительный период на этой неделе, составил примерно 75,6 - 76,6 руб./долл. Этому способствовало несколько факторов, в том числе и стабильная нефть: с середины этой недели цена на "черное золото" держится у отметки 44 долл./барр.", - пишет Зотов. По мнению эксперта, интересная и, в то же время, напряженная ситуация разворачивается вокруг крупнейших экспортеров нефти. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают вариант выхода из ОПЕК+ из-за недовольства по несправедливому, на их взгляд, распределению квот на добычу нефти. Пока не понятно, является ли это тактическим ходом для активизации переговоров об уровне добычи, или же действительно один из крупнейших экспортеров хочет покинуть альянс, отмечает Зотов. "Очередной налоговый период, начавшийся в России, может позитивно сказаться на курсе рубля, - полагает эксперт банка. - На следующей неделе, 25 ноября, организации должны уплатить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. Поскольку крупнейшие компании и экспортеры природных ресурсов будут конвертировать валютную выручку в рубли, это приведет к укреплению российской валюты".
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20 ноября 2020 года 18:40
Рубль на следующей неделе может закрепиться около 75 руб./$1, если внешний фон останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Рубль за минувшую неделю рубль укрепился на 1,8% до примерно 76 за доллар и показал один из лучших... читать дальше
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.20 ноября 2020 года 17:49
Котировки золота, скорее всего, покажут снижение в следующем году относительно текущих уровней - Julius Baer
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.20 ноября 2020 года 16:16
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.20 ноября 2020 года 12:07
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.20 ноября 2020 года 10:49
Диапазон $40-45 за баррель актуален для котировок нефти на ближайшие дни, говорится в комментарии "Алор Брокер". Котировки нефти поддерживаются в текущий момент ожиданиями, что в ситуации локального превышения предложения над спросом страны ОПЕК+ как минимум решат не увеличивать добычу в первом... читать дальше
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.20 ноября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
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