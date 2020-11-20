ОФЗ начинают плавно переходить к предновогодней спячке - Росбанк

ОФЗ начинают плавно переходить к предновогодней спячке после столь активного года, говорится в комментарии Росбанка.

"Расклад сил в российских гособлигациях остался почти без изменений по сравнению с прошлой неделей. Поэтому вряд ли удивляет, что доходности выпусков ОФЗ-ПД слабо меняются день ото дня. В плюс для сегмента все еще выступают почти завершенная эпопея с размещением триллионов нового госдолга в 2020 году и затишье на геополитическом фоне. В минус по-прежнему играют ускорение инфляции в РФ и ухудшение эпидемиологической обстановки в мире", - отмечают аналитики банка.

Тот факт, что Минфин на текущей неделе разместил на первичных аукционах облигаций "всего" на 56 млрд руб., не столь значим до тех пор, пока ведомство четко не укажет, где будет поставлена "точка" в исполнении годовых целей, полагают эксперты Росбанка. Они ожидают, что подобный сигнал поступит в ближайшую неделю-две и будет позитивно воспринят рынком.

Аналитики банка не исключают, что ОФЗ уже начинают плавно переходить к предновогодней спячке после столь активного года. Уже на следующей неделе День благодарения - обычно важный водораздел для активности иностранных инвесторов.