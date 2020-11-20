Мощный приток капитала может привести к перегреву рынков EM, требуется пара недель для передышки - BCS GM

(обновленная и расширенная версия)

Мощный приток капитала на рынки EM (развивающиеся рынки) с 12 по 18 ноября 2020 года продолжился, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В связи с этим стратег опасается, что рынок несколько перегрет и ему требуется пара недель, чтобы остыть и продолжить рост в конце года.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период оказался рекордным с февраля текущего года и составил $320 млн против $255 млн притока неделей ранее, по данным EPFR Global. Более того, общий чистый приток капитала за последние две недели в акции и облигации РФ стал лучшим с января текущего года.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $200 млн против притока на уровне $150 млн неделей ранее (второй крупнейший двухнедельный приток с февраля 2019 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $130 млн по сравнению с чистым притоком $40 млн на предыдущей неделе.

"Российские фонды отчитались о крупных притоках, которые получили как традиционные фонды ($50 млн), так и ETF ($77 млн). Стоит отметить, что мы увидели два фонда (по одному в каждой категории), которые обеспечили второй лучший результат с июля 2018 года: VanEck Vectors Russia ETF (RSX) за неделю получил $97 млн, Pictet (фонд, инвестирующий в российские акции) - $52 млн. Таким образом, потоки оказались концентрированными, широкий интерес к российским фондам акций пока отсутствует. Фонды акций GEM получили $1,3 млрд, при этом большинство страновых и региональных фондов показали чистые притоки, в частности Китай - $4,4 млрд. Инвесторы продолжили забирать деньги из индийских фондов (по итогам недели оттоки составили $114 млн), а из Южной Кореи забрали $594 млн", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток на уровне $120 млн по сравнению с притоком $100 млн неделей ранее (крупнейший двухнедельный приток капитала с июня). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $23 млн (25 недель притока).

"Фонды облигаций GEM получили крупные притоки в объеме еще $2,0 млрд по итогам прошлой недели, что стало лучшим результатом с конца августа. С начала июля притоки в эту категорию фондов составили $17,3 млрд. Для российских фондов облигаций неделя вновь была сильной с притоками $23 млн - 25 недель притоков", - пишет стратег.