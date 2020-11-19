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19 ноября 2020 года 18:33
Даже частичная нормализация международной торговли и отношений вместе со стимулированием экономики США заметно ослабят доллар - "Атон"
Даже частичная нормализация глобальной торговли и международных отношений в сочетании с продолжением стимулирования экономики США заметно ослабят доллар, сообщается в аналитическом материале "Атона". При этом в нем отмечается, что снижение доллара традиционно повышает аппетит к риску - активы за пределами США становятся более привлекательными, так что можно ожидать перетока средств в акции других стран, в том числе и России. Ведущий стратег Алексей Каминский отмечает, что по итогам президентских выборов в США наиболее вероятной политической конфигурацией становится президент-демократ (Джо Байден) и разделенный Конгресс (Палата представителей будет за демократами, Сенат - за республиканцами). По ряду причин это идеальная комбинация как для рынка акций США и мира в целом, так и для более широкого спектра рискованных активов, указывает он: - деструктивные, с точки зрения экономического роста, инициативы Байдена, такие как обратное повышение корпоративных налогов, введение налогов на высокие доходы и финансовые операции или законодательное повышение минимальной зарплаты вдвое, могут быть заблокированы Конгрессом; - при этом ничто не помешает Байдену пересмотреть ту часть наследия Трампа, которая касается торговых войн, одностороннего введения импортных пошлин или выхода из действовавших международных договоров. "Отход от политики "America First любой ценой" может устранить часть перекосов, возникших в мире в эпоху Трампа. Но не стоит ждать быстрого прекращения противостояния с Китаем. Оно носит фундаментальный характер и не закончится со сменой Трампа на демократа Байдена (или кого-либо другого в будущем), - отмечает Каминский. - Реальный вопрос в том, кто будет "главной силой" в мире к 2030 году, то есть всего через десять лет. С такой постановкой вопроса согласны как республиканцы, так и демократы. Различия сторон лишь в подходах". Отличительной чертой антикитайской политики Байдена, по мнению стратега "Атона", скорее всего, станут активные консультации со странами-союзниками США, в первую очередь, с ЕС. Китайские политики уже успели заявить, что не рассчитывают на кардинальные изменения в отношениях двух стран и ожидают, что политика США останется в прежнем русле, но будет носить более цивилизованный характер.
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19 ноября 2020 года 17:27
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Несмотря на негативные настроения на биржевых площадках, рост доллара и слухи о возможном развале альянса ОПЕК+, нефтяной рынок выглядит относительно... читать дальше
.19 ноября 2020 года 17:10
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке, говорится в обзоре по валютам G10 главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Эксперт полагает, что ближайшие два месяца будет для американской экономики очень трудными. Джон Харди дает... читать дальше
.19 ноября 2020 года 15:42
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к коррекционному движению после неудачной попытки протестировать предыдущий максимум. Индикатор MACD сигнализирует... читать дальше
.19 ноября 2020 года 10:54
Фундаментально рынок нефти остается слабым, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Как говорится в обзоре банка, ситуация на рынке нефти по-прежнему складывается не в пользу дальнейшего роста цен, хотя надежда на вакцины и ОПЕК+ все еще служат некоторой поддержкой.... читать дальше
.19 ноября 2020 года 10:05
Доходности ОФЗ могут повыситься в четверг на 1-2 б.п., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Результаты аукционов Минфина по размещению номинальных выпусков привели к росту доходностей ОФЗ на 1-2 б.п. (в основном в долгосрочном сегменте), констатируют аналитики Sberbank CIB. В целом... читать дальше
.19 ноября 2020 года 09:37
Американский фондовый рынок завершил в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.18 ноября 2020 года 14:58
Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает... читать дальше
.18 ноября 2020 года 12:10
Аналитики BCS Express сохраняют нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти, говорится в аналитическом материале. Специалисты считают возможным продолжение консолидации в широком коридоре с верхней границей по Brent около $45–46 за баррель и нижней в районе $39–40 за баррель. Ситуация на... читать дальше
.18 ноября 2020 года 11:38
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Walmart с целевым уровнем $145,73 за штуку на середину марта 2021 года, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший в мире ретейлер Walmart представил воодушевляющие финансовые результаты за третий квартал, в... читать дальше
.18 ноября 2020 года 10:29
Торги нефти марки Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44 за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке несколько поутих на фоне невыразительных данных по розничным продажам в США и статистики по запасам от API, отмечает управляющий эксперт банка... читать дальше
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