Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво - BCS Express

Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

"Несмотря на негативные настроения на биржевых площадках, рост доллара и слухи о возможном развале альянса ОПЕК+, нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни. Даже негативный отчет Минэнерго США вызвал довольно умеренную и непродолжительную просадку нефти", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

Бабин напоминает, что в среду вечером нефть сдала позиции и в четверг открылась вниз, однако быстро перешла к восходящей коррекции. После старта российской сессии котировки совершили рывок вверх, но затем опустились к дневному минимуму. К текущему моменту произошел отскок, в данное время Brent находятся в небольшом плюсе около отметки $44,2.