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19 ноября 2020 года 17:48
Акции РФ получили крупнейшие с начала января притоки средств за 2 недели, время остыть перед новым рывком - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что две недели притоков в российские акции через ETF стали крупнейшими с начала января текущего года - позитивно, но тактически настало время остыть. Согласно отчету, акции РФ получили $64 млн чистых притоков через ETF, которые инвестируют в российские бумаги: они полностью пришлись на фонд VanEck Vectors Russia ETF (RSX), сообщивший о чистых притоках в объеме $83 млн в понедельник и вторник. Такой показатель ознаменовал две недели крупнейших притоков в 2020 году, за исключением первых двух недель января, когда величины были больше. В то же время притоки в крупные GEM ETF на прошлой неделе замедлились и составили всего $4 млн от общих притоков в российские акции. "Положительный импульс последних недель начал ослабевать, но пока сохраняется. Однако нас все больше беспокоит возможный тактический перегрев рынка, которому, на наш взгляд, нужно несколько недель, чтобы остыть, прежде чем последует еще один рывок в конце года и в позитивном 2021 году", - пишут аналитики. Как говорится в обзоре, средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", снизился на 1,2% по итогам недели, завершившейся в среду. В то же время новые короткие позиции подскочили на 29%. "Розничные инвесторы с радостью стали чистыми продавцами и делают ставку на коррекцию, с тех пор как индекс РТС пробил показатель 1250 пунктов. Напомним, инвесторы начали наращивать длинные позиции, когда индекс пробил вниз тот же уровень в 1250 пунктов в сентябре. Потоки средств институционалов распределились примерно поровну между заявками на покупку и продажу с небольшим перевесом на стороне чистых продаж (1,3x), как и на предыдущей неделе. Мы по-прежнему отмечаем существенный фундаментальный потенциал роста на российском рынке с целевым уровнем РТС в 1670 пунктов на 12 месяцев (bottom-up), что соответствует росту на 33% в долларах и сильной фундаментальной рекомендации "покупать", - отмечают эксперты BCS Global Markets.
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