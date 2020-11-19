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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank
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19 ноября 2020 года 17:10
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке, говорится в обзоре по валютам G10 главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Эксперт полагает, что ближайшие два месяца будет для американской экономики очень трудными. Джон Харди дает краткий обзор по валютам G10: EUR – Требуется открытый путь к фискальному стимулированию, и поскорее, иначе евро может «застрять». Ждем возможного расширения структурных проблем Евросоюза, которые, правда, пока не проявляются в закупках ЕЦБ. JPY – Иена сегодня утром укрепилась в широком спектре, но одновременно с USD (пара USD/JPY на момент написания пробовала вернуться выше 104,00), поэтому не так уж уверенно. Чтобы привлечь больше внимания, ей нужно повышение спроса на американские казначейские облигации (доходность 10-летних «трежерис» ниже 75 б.п. вместо текущих 85 б.п.?) GBP – Даже если будет объявлено о заключении соглашения, ралли фунта стерлингов может оказаться неожиданно скромным, если только позиция Великобритании не покажется особенно смиренной. Пробой вниз ключевого уровня 0,8867 в EUR/GBP откроет путь к 0,8600. CHF – Интересно, что, несмотря на спад рисковых настроений, пара EUR/CHF остается в зоне плотной консолидации около 1,0800. Уровень 0,9200 в USD/CHF покажет, продолжится ли здесь рост USD. AUD – В среду ночью в Австралии вышли отличные данные по занятости за октябрь, во многом благодаря снятию карантина в штате Виктория. Менее приятная новость: Китай выдал список из 14 претензий к австралийским СМИ, заставив премьер-министра Моррисона выступить по ТВ (https://www.scmp.com/news/asia) с защитой позиции своей администрации. Ситуация довольно напряженная: китайским компаниям предписано не импортировать в этом месяце семь категорий товаров, в том числе медную руду и вино. У пары AUD/USD есть пространство для консолидации; «быки» окажутся под угрозой только если она опустится ниже 0,7225–0,7200. CAD – Разворот USD/CAD наверх от 1,3173 может спровоцировать выдавливание до 1,3300 или выше, если мрачные краткосрочные перспективы приведут к очередной распродаже нефти. NZD – Рост в NZD/USD кажется преждевременным в свете того, где торгуются остальные пары с USD. Есть место для консолидации как минимум до 0,6800, которая пока не помешает «быкам». SEK – Ничего удивительного: поскольку фокус, судя по всему, сместился на краткосрочные коронавирусные тревоги и падение склонности к риску, пара EUR/SEK резко выросла со вчерашнего минимума. Если тревога о перспективах экономики усилится и пара дойдет до области 10,30, то ее может ждать более значительная консолидация, хотя, вероятно, со временем сходящая на нет.
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19 ноября 2020 года 17:27
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Несмотря на негативные настроения на биржевых площадках, рост доллара и слухи о возможном развале альянса ОПЕК+, нефтяной рынок выглядит относительно... читать дальше
.19 ноября 2020 года 15:42
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к коррекционному движению после неудачной попытки протестировать предыдущий максимум. Индикатор MACD сигнализирует... читать дальше
.19 ноября 2020 года 10:54
Фундаментально рынок нефти остается слабым, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Как говорится в обзоре банка, ситуация на рынке нефти по-прежнему складывается не в пользу дальнейшего роста цен, хотя надежда на вакцины и ОПЕК+ все еще служат некоторой поддержкой.... читать дальше
.19 ноября 2020 года 10:05
Доходности ОФЗ могут повыситься в четверг на 1-2 б.п., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Результаты аукционов Минфина по размещению номинальных выпусков привели к росту доходностей ОФЗ на 1-2 б.п. (в основном в долгосрочном сегменте), констатируют аналитики Sberbank CIB. В целом... читать дальше
.19 ноября 2020 года 09:37
Американский фондовый рынок завершил в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.18 ноября 2020 года 14:58
Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает... читать дальше
.18 ноября 2020 года 12:10
Аналитики BCS Express сохраняют нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти, говорится в аналитическом материале. Специалисты считают возможным продолжение консолидации в широком коридоре с верхней границей по Brent около $45–46 за баррель и нижней в районе $39–40 за баррель. Ситуация на... читать дальше
.18 ноября 2020 года 11:38
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Walmart с целевым уровнем $145,73 за штуку на середину марта 2021 года, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший в мире ретейлер Walmart представил воодушевляющие финансовые результаты за третий квартал, в... читать дальше
.18 ноября 2020 года 10:29
Торги нефти марки Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44 за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке несколько поутих на фоне невыразительных данных по розничным продажам в США и статистики по запасам от API, отмечает управляющий эксперт банка... читать дальше
.18 ноября 2020 года 10:04
Рубль, скорее всего, будет колебаться в среду у отметки 76,2 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в среду, видимо, будет колебаться у 76,2 руб./$1 в отсутствие новых триггеров, которые могут появиться в четверг, когда главы стран ЕС будут обсуждать ситуацию с... читать дальше
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