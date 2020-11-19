"ВТБ Капитал" прекращает анализ Highland Gold в связи с делистингом компании с LSE

"ВТБ Капитал" прекращает аналитическое покрытие Highland Gold, говорится в обзоре инвестбанка.

Как сообщалось ранее в четверг, 19 ноября, Highland Gold Mining (HGM) завершила делистинг с площадки AIM Лондонской биржи. Компания была публичной около 18 лет.

Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.