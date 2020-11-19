Потенциал роста рынка акций РФ сохраняется, в аутсайдерах ритейлеры и транспорт - "Атон"

Потенциал роста рынка акций РФ сохраняется, в аутсайдерах находятся секторы ритейла и транспорта, говорится в аналитическом материале "Атона".

Специалисты компании считают, что в случае сохранения рыночного оптимизма на мировых рынках, роста спроса на акции стоимости и активов развивающихся стран, к которым относится и Россия, российские акции продолжат укрепляться, несмотря на то что многие из них уже подорожали на 15-30% за последний месяц и приблизились к целевым уровням инвесткомпании. Важным фактором для продолжения роста российских акций, по мнению аналитиков, будет динамика цен на нефть.

Эксперты "Атона" отдают предпочтение секторам нефти и газа, металлургии, финансов, IT, недвижимости, энергетики и телекоммуникации ("Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "НОВАТЭК", Сбербанк, ГМК "Норильский Никель", "Северсталь", НЛМК, "Яндекс", Mail.ru Group, "ПИК", Etalon, ВТБ, "РусГидро"). При этом они не видят сильных драйверов для роста в секторах ритейла и транспорта.