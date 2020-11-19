Ситуация на рынке акций может ухудшиться в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Ситуация на рынке акций может ухудшиться в ближайшие дни, но пока по-прежнему находится в рамках коррекции к основному восходящему тренду, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг находились в минусе, но все еще удерживались выше краткосрочных поддержек 3025 и 1240 пунктов. Индикаторы, тем не менее, проверяли на прочность промежуточные поддержки 3050 и 1255 пунктов, - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. - Ситуация для покупателей в ближайшие дни может ухудшиться, но пока по-прежнему находится в рамках коррекции к основному восходящему тренду".