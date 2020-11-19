Nvidia – одна из самых интересных компаний США, доступных инвесторам РФ - Sberbank CIB

Nvidia – одна из самых интересных компаний США, доступных российским инвесторам, считают аналитики Sberbank CIB.

Компания является ведущим мировым производителем графических чипов, используемых в персональных компьютерах и игровых консолях, отмечается в комментарии инвестбанка. Чипы компании также активно используются в автономных транспортных средствах, электромобилях, в сферах глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта.

Nvidia остается доминирующим игроком в сфере компьютерной игровой графики, контролируя более 70% мирового рынка. Этот вид соревнований с каждым годом становится всё более популярным, игры становятся более требовательными, поэтому растёт спрос на высокопроизводительные игровые системы, в т. ч. современные видеокарты, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Продолжающаяся цифровизация бизнеса увеличивает спрос на технологические решения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и big data. Продажи в сегменте дата-центров в 3К21 поднялись на 162% относительно 3К20.

Также аналитики Sberbank CIB обращают внимание на то, что Nvidia объявила о крупнейшей сделке на рынке полупроводников — покупке разработчика мобильных процессоров Arm за $40 млрд. Сделка позволит получить новые технологии, а также крупную клиентскую базу. Чипы Arm используются в продуктах Apple, Qualcomm, Samsung, подчеркивается в комментарии инвестбанка.

Согласно оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Nvidia составляет 43800 руб. за акцию (по курсу на 19 ноября), что предполагает потенциал роста на 8% в ближайшие 12 месяцев.