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Главная / Аналитикам / Аналитика / Стабилизация курса рубля и позитивные новости по вакцинам делают интересными для покупки рублевые бонды МТС - Райффайзенбанк
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19 ноября 2020 года 13:22
Стабилизация курса рубля и позитивные новости по вакцинам делают интересными для покупки рублевые бонды МТС - Райффайзенбанк
Стабилизация курса рубля и позитивные новости по вакцинам делают интересными для покупки рублевые бонды МТС, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Рублевые выпуски МТС находятся вблизи своих 12М-средних спредов к кривой ОФЗ (по 5-летним бумагам МТС 001Р-06 с YTM 5,92% в размере 95 б.п.). Кредитное качество МТС не претерпит ухудшения из-за последствий коронавируса, и, как следствие, доходности будут двигаться вслед за ОФЗ, которые сейчас справедливо оценены (то есть не имеют потенциала для движения вниз) после эйфории от новостей по вакцинам. Мы ждем некоторого укрепления рубля в 1 кв. 2021 г. и не ждем повышения ключевой рублевой ставки, что создает основание для покупки качественных рублевых бумаг на горизонте 2-3М, при этом выпуски МТС представляют интерес своим относительно широким спредом к ОФЗ", - пишут эксперты банка.
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Компании упоминаемые в новости: МТС
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